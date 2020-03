Vijf videogames die de lockdown-tijd wat sneller vooruit doen gaan

Nu we allemaal in isolement zitten, hebben sommigen van ons ineens zeeën van tijd. Gevolg: wereldwijd gaan miljoenen mensen aan het gamen. Tweakers zocht vijf heerlijke games waarmee je op zijn minst tien uur zoet bent.

The Division 2

Ubisofts The Division 2 is misschien een wat lugubere keuze, aangezien de game zich afspeelt in een verbrokkeld Washington D.C. uit de zeer nabije toekomst, waarin de geordende samenleving uit elkaar is gevallen na een... pandemie! Het is natuurlijk maar fictie, en het killervirus uit het verhaal van de game is wel een stuk dodelijker dan Covid-19, maar de gebeurtenissen in de game waartoe de gebeurtenis leidt, houden je minstens 25 uur op de been voor alleen het verhaal al. En daarna begint het eigenlijk pas: je kunt een gevaarlijke zone betreden waarin je het opneemt tegen andere spelers, en wanneer je genoeg van de game hebt gespeeld, neemt een vreemde militie een stuk van het al heroverde Washington D.C. over. Bekijk hier The Division 2.

The Division 2

Red Dead Redemption 2

Misschien is het ook eindelijk eens tijd om de beste videogame van de afgelopen jaren te spelen: het schitterende, zij het tragische western-epos Red Dead Redemption 2. In ongeveer 60 uur tijd volg je de stapsgewijze verbrokkeling van de Van der Linde-roversbende in het Amerika van net voor de eeuwwisseling (tussen de negentiende en twintigste eeuw, uiteraard). En daarna is er Red Dead Online, waarin je met een door jezelf gemodelleerde revolverheld ad infinitum de uitgestrekte wereld van het spel onveilig kunt maken: andere spelers maken het soms interessant voor je, en uitgever Rockstar Games komt wekelijks met nieuwe content aanzetten. Bekijk hier Red Dead Redemption 2.

Red Dead Redemption 2

Resident Evil 3 (of 2, of 7)

Een van de functies van horror is om angsten uit het dagelijkse leven te bezweren. Dan komt een zombiegame dus goed van pas. En laat nu de moeder aller zombiereeksen, Resident Evil, keihard bezig zijn met een complete remake van al zijn klassiekers. De recentste, Resident Evil 3, komt begin april uit, en brengt de speler in het door zombies vergeven Amerikaanse stadje Raccoon City. Net als de al even krachtige voorganger, Resident Evil 2, die vorig jaar verscheen. En ook Resident Evil 7: Biohazard, de recentste nieuwe aflevering uit de reeks op wiens achterliggende technologie de twee remakes gebaseerd zijn, is het spelen waard. Alle drie de games staan garant voor ‘slechts’ een uur of acht gamen, maar die zijn wel heel intens. Bovendien is de winkelprijs van delen 2 en 7 al flink gedaald. Bekijk hier Resident Evil 3.

Resident Evil 3

Doom Eternal

Minstens vijftien uur zul je bezig zijn met de verhaallijn van Doom Eternal, de zojuist gelanceerde opvolger van de in 2016 verschenen remake van de gameklassieker. En je zult je gedurende die tijd geen seconde hebben verveeld, want de hellegedrochten blijven op je af komen. Doom Eternal is bovendien de eerste Doom-game met een noemenswaardig verhaal, en ook aan de aloude spelmechanieken (want de eerste game uit de reeks dateert al uit 1993) werd voor het eerst stevig gesleuteld: maak bijvoorbeeld een demon af met je blote knuisten, en je krijgt extra kogels. Bekijk hier Doom Eternal.

Doom Eternal

God of War

Niets is zo handig om de tijd te laten wegtikken dan gedrochten uit de Noorse mythologie in friet hakken. In God of War krijg je een verhaallijn van een uur of twintig, en daarna heb je nog twee volledige werelden die je niet eens hoeft te betreden voor het plot. Het plot zit trouwens goed in elkaar: een voortreffelijk verhaal over vaderschap, kwetsbaarheid en woede, dat je absorbeert terwijl je vijanden herleidt tot filet americain. Bekijk hier God of War.

