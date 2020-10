Vivo toont smartphone met afneembare uitklapcamera

Beste Koop Dit is de beste laptop voor ongeveer 500 euro

4 oktober In de categorie budgetlaptops gaan we iedere twee maanden op zoek naar de beste laptop voor 500 euro. Door de jaren heen zijn de specificaties van die laptops steeds beter geworden. Er was een tijd dat je geen hoge resolutie hoefde te wensen en een snelle ssd kon je al helemaal vergeten. Dat is intussen veranderd, want laptops zonder ssd zijn nauwelijks meer te krijgen en tot 500 euro zijn er meer laptops mét dan zonder full-hd-scherm.