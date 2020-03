Voetballen in het echt en verder spelen in FIFA met deze slimme zool

Voetballen in het echt, verder spelen in Fifa : het kan met een nieuwe slimme zool voor voetbalschoenen die sportmerk Adidas op de markt brengt, samen met technologiereus Google en gamebedrijf Electronic Arts. Een sensor van Google in die zool straalt data over de speler zijn sportieve prestaties door naar de Fifa Mobile -app op de speler zijn smartphone, waarop ze meteen kunnen worden verzilverd in prestaties voor zijn Fifa Ultimate Team .

Punten krijgen in een videogame door buiten te gaan voetballen: de GMR-zool van sportmerk Adidas haalt meteen een van bezorgde ouders hun bekendste bezwaren weg. Het setje, dat in de meeste schoenmaten te vinden is voor een winkelprijs van 35 euro, bevat een stel binnenzolen voor voetbalschoenen, waarbij in een van de twee - liefst de ‘dominante’ voet waarmee de speler zijn doelschoppen maakt - een meegeleverde Jacquard Tag van Google kan worden gemonteerd. Die straalt data over de speler zijn trappen, schotkracht, afstand en snelheid door naar diens smartphone, waarna die gegevens in het spel worden omgezet naar virtuele prestaties van de gamer zijn zelf samengestelde Fifa-voetbalteam.

Virtueel én fysiek

,,Het is gericht op zowel sportfans die hun prestaties willen ‘gamificeren’ als op gamers die hun ervaring wat willen verbreden”, zegt Matt Lafrenière, producer van Fifa Mobile bij de Electronic Arts-vestiging in het Canadese Vancouver. ,,De technologie die we vandaag op zak hebben levert heel wat mogelijkheden om videogames en fysieke gezondheid met elkaar te verzoenen. Je komt ermee buitenshuis, én je verdient er tegelijkertijd beloningen in de game mee.”

Spelers die aan de slag gaan met de GMR-zool, krijgen een speciale sectie in hun (gratis downloadbare) Fifa Mobile-app, waarin ze ook voor bepaalde uitdagingen in het echt worden gezet. Genre: ‘geef 40 harde schoten in het strafschopgebied’. Spelers die zo’n geregeld vernieuwde uitdagingen halen, spelen er beloningen mee vrij waarmee ze hun team in Fifa Ultimate Team kunnen verbeteren, een online multiplayergame waarmee EA enkele jaren geleden zijn Fifa-voetbalgames is beginnen uitbreiden. Het verdient daar vandaag ook goed geld mee: alleen al in 2019 bracht Fifa het bedrijf 1,29 miljard dollar (1,13 miljard euro) aan omzet op, met Ultimate Team als belangrijkste bron van online inkomsten.

Volledig scherm Zo wordt de Google Jacquard in de zool ingebracht. © Adidas

Data genereren

Het technologische hart van de GMR-zool is een nieuwe versie van de Google Jacquard Tag, een Bluetooth-toestelletje waarmee kleren ‘smart’ kunnen worden gemaakt. ,,De tag maakt die relevante data die de speler op het veld genereert beschikbaar in real-time, waarna ze meteen kunnen worden herkend door de software van de game”, zegt Yvan Poupyrev, Director of Engineering bij Google. ,,Maar we hebben ook gesleuteld aan de artificiële intelligentie in het toestel om het bewegingen te doen herkennen die typisch zijn voor een voetballer op het veld.”