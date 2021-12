Waarom de grootste techbeurs van 2022 leegloopt

Delen per e-mail

Op CES worden de gekste nieuwe gadgets getoond: slimme toiletten die kunnen bepalen of jij wel genoeg avocado eet, opvouwbare tablets en massagestoelen met gekromde schermen. Veel uitvindingen van CES halen Nederland nooit, maar ze tonen het soort technologie dat we in de toekomst kunnen verwachten.

De beurs zou van 5 tot 8 januari moeten plaatsvinden in het Las Vegas Convention Center in Nevada. Normaal passen er meer dan 170.000 mensen in dit beursgebouw en reizen er duizenden journalisten af om de nieuwste gadgets te proberen.

Coronavirus gooit roet in het eten

Dat was nu sowieso niet mogelijk vanwege het coronavirus. De Verenigde Staten hebben nog altijd strenge regels voor wie het land in mag. Ook zijn sommige bedrijven bang dat hun medewerkers ziek worden als ze naar Las Vegas afreizen.

De Consumer Technology Association (CTO), de organisator van CES, verwachtte dit jaar maximaal zo’n 60.000 bezoekers. In totaal willen 2100 bedrijven meedoen. Maar dat aantal slinkt met de dag sinds de omikronvariant van het coronavirus in omloop is. Grote namen als Meta, Microsoft, Google en Amazon zegden al af.

De internationale pers heeft er niet zo’n zin meer in. Grote techsites als The Verge, Engadget en CNET zullen niet naar Las Vegas gaan. Zelfs Prins Constantijn, die al jaren als speciaal gezant met Nederlandse techbedrijven meereist naar evenementen als CES, besloot zijn reis eind vorige week af te zeggen.

‘Te gevaarlijk’

‘Vanwege de stijgende aantallen coronabesmettingen hebben wij besloten om niet ter plekke te zijn voor CES’, schreef Waymo, een zusterbedrijf van Google dat zelfrijdende auto’s ontwikkelt. ‘We willen wel nog steeds virtueel meedoen met sommige CES-evenementen.’

Bedrijven als Intel en Microsoft schreven dat zij niet naar CES afreizen omdat dat te gevaarlijk is voor de gezondheid van de medewerkers. Telecomgigant T-Mobile en techfabrikant Samsung zijn er wel bij, maar met veel minder mensen dan gepland.

Wordt CES geannuleerd?

De organisatoren van CES lieten vorige week aan techsite The Verge weten dat ze niet van plan zijn om helemaal te stoppen met het evenement. ‘We hebben sterke veiligheidsmaatregelen genomen en we bieden digitaal toegang voor mensen die niet naar Las Vegas willen of kunnen reizen’, schreef CTO.

Op dat moment meldde CTO dat er 42 afzeggingen waren, ‘minder dan 7 procent’ van alle bedrijven op de beursvloer. Bezoekers moeten gevaccineerd zijn en maskers dragen.

Overigens hield een andere belangrijke techbeurs, het Mobile World Congress (MWC) in Barcelona, vorig jaar ook lang vol dat de beurs toch door zou gaan. MWC werd pas op het allerlaatste moment geannuleerd. CES hield het toen bij een volledig digitale beurs.

Trekken de techbedrijven zich helemaal terug?

Sommige organisaties die niet fysiek op CES willen zijn, organiseren wel een digitale persconferentie of demonstratie:

- LG Electronics: 4 januari om 17.00 uur virtueel op CES - Intel: 4 januari om 19.00 uur virtueel op CES - Samsung: 5 januari om 03.30 uur virtueel op CES - Microsoft: organiseert demonstraties van gadgets via de Microsoft Partner Innovation Experience en de Automotive Press Kit. Wanneer is nog niet bekend

T-Mobile, dat oorspronkelijk het evenement zou inleiden met een keynotespeech van topman Mike Sievert, trekt zich helemaal terug. Twitter en Facebook ‘onderzoeken momenteel onlinemogelijkheden’.

Sowieso kiezen techbedrijven de afgelopen jaren steeds meer voor eigen persconferenties. Zo presenteerde Meta, hiervoor bekend als Facebook, in oktober online zijn grote technologieplannen voor de toekomst van het ‘metaverse’.

‘De CES-conferentie zal ruimte bieden voor ontwikkelingen in kunstmatige intelligentie, games, computers, digitale gezondheid, auto’s, entertainment en smart home. Ook tonen we in 2022 ruimtetechnologie, voedseltechnologie en NFT’s’, twitterde CES gisteren.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.