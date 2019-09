Waarom de tepel van actrice Amber Heard niet wordt verwijderd op Instagram

Het is inmiddels bijna twee weken geleden dat de Amerikaanse actrice Amber Heard (33) een foto van zichzelf op Instagram plaatste waarop haar tepel te zien is. Opvallend genoeg heeft het socialemediaplatform de foto nog steeds niet verwijderd en lijkt het dat ook niet van plan te zijn, terwijl andere vrouwentepels per direct verbannen worden.

Dat borsten – of specifieker: vrouwentepels – taboe zijn op Instagram, is al langer bekend. Het platform verwijdert de foto’s zo snel mogelijk, want volgens de communityrichtlijnen zijn naaktfoto’s, waar plaatjes van vrouwentepels onder vallen, verboden. Ook als het foto’s betreft van een moeder die borstvoeding geeft, bijvoorbeeld.



De afbeeldingen worden niet verwijderd door een persoon, maar door het algoritme van Instagram. Begin juni staken fotografe Noortje Palmers en professioneel creatieveling Jasper Declercq met hun project Taboob nog de draak met de blootgrens van het sociale medium door op een creatieve manier borsten te posten. Het plaatsen van zulke foto’s kan je zelfs je account kosten, want na twee dagen werd het hele account van Taboob offline gehaald.

De foto van Amber Heard mag, zo blijkt, dus wél op Instagram blijven staan. De 33-jarige actrice is daarop te zien in een blazer van het merk Saint Laurent. Daaronder draagt ze niets, waardoor haar blote borst zichtbaar is. De foto is ondertussen meer dan 750.000 keer geliket.

Murielle Scherre van het Gentse lingerielabel La Fille d’O, die onlangs ook foto's verwijderd zag worden, hekelde in haar Instagram-stories de hypocriete aanpak van het socialemediaplatform. Als test rapporteerde ze de foto van Heard, waarna ze een reactie kreeg dat de foto niet in strijd is met de richtlijnen van de community en dus niet zal worden verwijderd.

‘Lieve Amber’, schreef ze daarover. ‘Ik ga in de toekomst altijd jouw tepel gebruiken om over foto’s van andere vrouwen te zetten, aangezien die van jou wél toegelaten wordt. Alle tepels zijn gelijk, maar sommige zijn blijkbaar meer gelijk dan anderen.’ Ze riep haar volgers ook op om de foto te blijven rapporteren om de ongelijkheid tussen vrouwentepels aan te kaarten. Later plaatste ze nog een nieuw verhaal op haar profiel waarin ze schreef: ‘Hallo wereld, dit is de eerste tepel die de richtlijnen van de community niét overtreedt.’

#FreeTheNipple

Projecten rondom de verboden tepel op sociale media – op Facebook mogen ze ook niet worden getoond – zijn niet nieuw. Sinds 2014 bestaat de onlinebeweging #FreeTheNipple, die ontstond naar aanleiding van Free the Nipple, een film van Lina Esco. Hierin onderzoekt Esco waarom mannen zonder shirt de straat op kunnen, maar vrouwen niet. De focus van de beweging verschoof later naar de tepelcensuur van sociale media en werd onder andere gesteund door beroemdheden als Miley Cyrus en Rihanna.