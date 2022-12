Waarom deze Lenovo de beste laptop van minder dan 500 euro is

Onze favoriete budgetlaptop: Lenovo IdeaPad 3

De categorie tot 500 euro is een interessante. Je komt er niet de snelste of meest flashy laptops in tegen, maar het is wel de categorie waarin je goed kunt zien dat je ieder jaar weer een beetje meer waar voor je geld krijgt. Ondertussen betekent dit dat je voor 500 euro een laptop met een quadcoreprocessor, ips-scherm, toetsenbordverlichting en een vingerafdrukscanner kunt krijgen. Dat alles vind je terug in een Lenovo IdeaPad 3.

De IdeaPad 3 is Lenovo’s op-een-na goedkoopste laptoplijn. Dat betekent dat je van de buitenkant van de laptop eigenlijk niet al te veel moet verwachten. De behuizing is volledig van kunststof gemaakt en dat voel je als je de laptop vasthebt. Het geheel geeft een wat goedkope indruk, maar daar liggen we niet wakker van.

Lenovo voorziet deze uitvoering van de IdeaPad 3 van een Ryzen 3 5300U-processor en dat is in deze prijsklasse de snelste die je kunt krijgen. Met die vlotte hardware kun je afvragen of Lenovo nog ergens op bezuinigd heeft. Dat is inderdaad het geval; de wifikaart ondersteunt namelijk maximaal Wi-Fi 5 en geen Wi-Fi 6, zoals op dit moment gebruikelijk is.

Een goed alternatief: Acer Extensa 15 EX215-54-387B

Met een prijs die ruim binnen het budget ligt, is de Acer Extensa 15 een interessante optie. De i3-1115G4-processor moet het met slechts twee cores stellen, maar dat kan voor een niet-veeleisende gebruiker genoeg zijn. Net als bij de Lenovo zijn er 8GB geheugen en 256GB opslag aanwezig. Het full-hd-scherm heeft een ips-paneel en een resolutie van 1920x1080 pixels. Ook bij deze laptop houdt het op bij Wi-Fi 5.

