Waarom het gevaarlijk is om deze beroemdheden te googelen

Interview Anna Kendrick verbaasd over eigen succes

1 oktober Als specialiste in komische vertolkingen moest actrice Anna Kendrick (Up in the air, Pitch Perfect, Twilight) opeens uit een ander vaatje tappen in haar nieuwe film A Simple Favor, een thriller waarin zij de verdwijning van een vriendin wil oplossen. ,,Gelukkig zit er ook humor in de film.’’