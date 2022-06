Waarom is mijn internetverbinding trager dan beloofd?

Je hebt een internetabonnement afgesloten, maar is je internetverbinding wel echt zo snel als in je contract staat? Zo kom je erachter hoe snel je verbinding is en dit kun je doen om een eventuele trage verbinding te verhelpen.

Wil je weten hoe snel je huidige internetverbinding op je apparaat is, tik dan ‘Hoe snel is mijn internet?’ in Google. Er komt dan een blok met een Internetsnelheidstest naar boven, waarbij je direct in de zoekmachine kunt testen hoe snel je internet is. Druk op ‘Snelheidstest uitvoeren’. Na enkele seconden verschijnt de download- en uploadsnelheid van je apparaat in beeld. Een snelheidstest kun je ook uitvoeren in de browser via speed.measurementlab.net of speedtest.net.

Voor een nauwkeurig resultaat is het verstandig om openstaande programma’s en andere tabbladen te sluiten. Ook andere apparaten die met hetzelfde netwerk verbonden zijn, moeten even geen gebruik maken van het netwerk. Deze apparaten kunnen de snelheid dan niet vertragen. Gebruik indien mogelijk een laptop of desktop en sluit deze aan met een netwerkkabel.

Is de gemeten internetsnelheid een heel stuk lager dan in je contract staat? Neem dan contact op met je provider, zodat deze op afstand of bij je thuis het probleem kan verhelpen. Soms ligt het probleem niet bij de provider, maar kan je zelf wat aanpassingen maken.

Wifi of kabel?

Als je je apparaat via wifi verbindt, is het goed mogelijk dat je niet de beloofde snelheid haalt. Een wifi-verbinding is doorgaans namelijk een stuk langzamer dan een verbinding via een utp-kabel.

Wil je toch gebruikmaken van wifi, dan heeft een trage internetverbinding misschien te maken met een slechte ontvangst. Hoe dichter het apparaat bij je modem of router is, hoe beter de verbinding. Ook kan het wifi-signaal lastiger door muren en verdiepingen doordringen. Op zolder of in de tuin heb je daarom vaak een minder goed bereik en een langzamere verbinding.

Een slecht bereik kun je vaak oplossen door wifi-boosters in huis te halen of een mesh-netwerk op te zetten. Het is dan slim om deze access points bekabeld aan te sluiten, waardoor je mogelijk wat extra kabels in je huis moet trekken. Als je zelf niet zo technisch onderlegd bent, kun je ook je provider bellen en vragen of ze de wifi in je huis in orde willen maken. Dit gebeurt soms wel tegen extra kosten.

Bandbreedte en frequentie

Een slechte wifi-verbinding kan veroorzaakt worden doordat er teveel apparaten gebruikmaken van dezelfde frequentie. Aangezien veel apparaten gebruikmaken van de 2,4GHz-band, kan het signaal verstoord worden. Het is daarom aantrekkelijk om de 5GHz-band te gebruiken. De meeste routers kunnen tegenwoordig beide frequenties tegelijk gebruiken.

De 5GHz-band is vaak sneller en bovendien ook minder gevoelig voor storingen. Een nadeel is dat het bereik minder is en dat het signaal moeilijker door muren komt. Dichtbij je modem of router kun je daarom beter de 5GHz-band gebruiken. In de tuin is een 2,4GHz-verbinding geschikter.

In plaats van overschakelen naar een andere band, kun je er ook voor kiezen om van kanaal te wisselen. Dit doe je door de routerinstellingen te openen via het routeradres dat meestal achter- of onder op je router staat. Met een app als WiFi Analyzer kun je achterhalen hoe druk het op een kanaal is. Het is goed mogelijk dat jij en je buren veelal gebruikmaken van hetzelfde kanaal, waardoor de wifi-kwaliteit afneemt.

Materiaal is het halve werk

Als jouw modem of router verouderd is, is deze mogelijk aan vervanging toe, maar ook de bekabeling kan zijn beste tijd gehad hebben. Een andere mogelijkheid is dat je niet over de juiste kabelsoort beschikt. Doorgaans is een cat6-internetkabel meer dan geschikt voor thuisgebruik, deze kan een maximale snelheid aan van 1Gb/s. Een cat5-kabel is beperkt tot 100Mbit/s. Hoe hoger het cat-nummer, hoe hoger de kwaliteit van je kabel.

De grotere providers bieden tegenwoordig gigabit-internet aan. Als je zo’n hoog abonnement neemt, heb je wel de juiste apparatuur nodig. Over het algemeen levert je internetprovider een geschikte modem met vaak een geïntegreerde router.

Als je een eigen modem gebruikt, moet je erop letten dat deze misschien niet geschikt is voor zulke snelheden. 1000 megabit per seconde zal je met wifi nooit halen. Om alles uit je abonnement te halen zul je dus aan de kabel moeten, genoegen nemen met minder mbit/s of toch investeren in een hogesnelheidsrouter.

