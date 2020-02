Waarom jij voor een ultrawide scherm moet gaan

Dit is een ingekorte test van Hardware Info. Het volledige artikel lees je hier.

Een ultrawide monitor levert je potentieel meer werkruimte of een meer immersieve spelervaring op een prettig formaat – groot, maar niet zó groot dat het niet meer te overzien is. Ten opzichte van vorig jaar zijn de prijzen sterk gedaald, vooral in het basissegment, terwijl de kwaliteit nog steeds blijft toenemen. Maar waarom zou jij een ultrawide scherm moeten nemen?

Een aantal veelgestelde vragen op een rijtje.

Waarom zou je zo’n groot scherm willen?

Een ultrawide scherm biedt enorm veel overzicht. Je hoeft bijvoorbeeld minder vaak te zoeken naar een venster als je veel programma’s hebt openstaan, bijvoorbeeld tijdens het werken. Bovendien neemt een ultrawide een stuk minder ruimte op je bureau in, in vergelijking met twee monitors. Je hebt één voet minder en een stuk minder last van kabels. Tijdens het gamen ga je nog meer op in het spel door het blikvullende beeld.



De Iiyama XUB3493WQSU-B1 is volgens ons de beste koop. Voor minder dan 400 euro heb je een compleet uitgevoerde ultrawide, met prima prestaties en een in hoogte verstelbare voet.

Is een ultrawide niet te groot?

Een ultrawide klinkt inderdaad behoorlijk groot, maar in de praktijk valt dat best mee. Een 34-inch model is in hoogte vergelijkbaar met een 27-inch scherm (ca. 50 cm), het is alleen ongeveer 20 cm breder. Een superwide (even groot als twee losse monitors) is nog net ietsje breder, maar dan weer iets minder hoog dan de meeste ultrawides. Kortom: een ultrawide is flink wat breder, maar dat is wat ons betreft vooral een voordeel.



Gamen op een ultrawide scherm? Dat kan op dit curved scherm van Antgamer, met onder meer zeer lage responstijden, ideaal voor het spelen van games.

Hoe ver moet je van zo’n scherm afzitten?

Niet verder dan van een normale monitor, dus tussen de 50 en 75 centimeter. De hoogte van een ultrawide is immers hetzelfde.



Zijn ze niet heel duur?

Dat valt dus heel erg mee. Een ultrawide monitor heb je al vanaf iets meer dan 350 euro, dat is ongeveer de prijs van twee ‘normale’ schermen. Daarnaast is de kwaliteit van dit soort schermen gemiddeld erg hoog, waardoor je minder snel een miskoop doet. Dure ultrawide schermen zijn er natuurlijk wel, maar die staan dan ook garant voor een nóg betere beeldkwaliteit, met bijvoorbeeld rijkere kleuren of een hogere verversingssnelheid.