Wat verandert er dit najaar allemaal aan jouw iPhone en iPad?

iOS14Apple wilde per se zijn ontwikkelaarsconferentie WWDC laten doorgaan en nu weten we waarom. Er was namelijk veel te vertellen en te laten zien. Zo krijgt macOS een nieuw ontwerp, maar de meest ingrijpende veranderingen zijn weggelegd voor iOS en iPadOS. Sinds 2014 zagen we het homescreen van de twee toestellen niet zo ingrijpend veranderen.

Die wijziging is de toevoeging van widgets en het kunnen verbergen van de bij sommige mensen schier eindeloze rij pagina’s met apps. De pagina’s met apps leken een onvermijdelijk gevolg van het voortschrijden van de tijd. Nu kun je al jaren apps in een map zetten en zo orde aanbrengen, maar veel mensen komen hoogstens op de eerste twee pagina’s van hun homescreen.



Ander groot nieuws: net als twee jaar geleden laat Apple geen apparaat achter. De iPad Air 2 uit 2014 en de iPhone 6s uit 2015 zijn en blijven de oudste apparaten die je zult kunnen updaten. De eerste bèta voor ontwikkelaars kwam maandagavond Nederlandse tijd online. Er zal nog het nodige veranderen voor de release dit najaar, maar het is de moeite waard om alvast naar de wijzigingen te kijken. Het is, zoals altijd, niet aan te raden een ontwikkelaarsbèta of een publieke bèta te installeren op een telefoon of tablet waarvan je afhankelijk bent of die je dagelijks gebruikt.

Wijzigingen aan de interface

Volledig scherm Appbibliotheken © Tweakers Je kunt de eindeloze pagina’s met apps bewaren, maar je kunt nu ook uitzoomen als je een van de pagina’s bewerkt én je kunt veel van de pagina’s verbergen. Dat is aan te raden, want rechts van het meest rechtse homescreen zit een nieuw venster: de Appbibliotheek. Daarin staan alle apps gegroepeerd in mappen die iOS zelf bedenkt. Suggesties en Pas Toegevoegd zijn de vaste categorieën. Daarnaast groepeert iOS ze op basis van type, zoals Social, Productiviteit, Creativiteit, Games en Amusement. Als iOS het echt niet weet, zet het er je naam boven of zet het de app in Anders.



Dan de widgets. Toevoegen kan vanuit het scherm met widgets links van het homescreen door te vegen of door op het +-teken linksboven in beeld te klikken bij het wijzigen van het homescreen. Dan komt er een menu omhoog met alle compatibele widgets. Dat zijn dus niet alle widgets die beschikbaar zijn voor iOS 13; ontwikkelaars moeten kennelijk nog iets doen om een widget zoals die tot nu toe werkte compatibel te maken, want widgets van een externe partij werken nu nog niet; alleen die van Apple zelf.



Volledig scherm Voor het gebruiken van Siri hoef je niet langer naar een nieuw scherm te gaan. © Tweakers De widgets kunnen diverse formaten hebben, maar zelf ‘resizen’ is niet mogelijk. Er zijn onder meer widgets voor Shortcuts en Batterijen. Die laatste toont de accustatus van de iPhone en eventueel van de Apple Watch, AirPods en meer. Ook heeft Apple een widget gemaakt met de naam SmartStack. Het is een Siri Suggesties-widget die automatisch verandert op basis van dag, tijd en context. De toekomst zal uitwijzen hoe slim die widget is.



Daarnaast zitten er nog andere wijzigingen in de interface. De belangrijkste voor sommige mensen is wellicht dat een telefoontje niet langer interrumpeert wat je doet. In plaats daarvan komt er een bescheiden balk boven in beeld met knoppen om op te nemen of op te hangen. Het is nog steeds een iPhone, maar het Phone-gedeelte komt steeds meer op de achtergrond te staan. Dit geldt ook voor Siri. Je kan nu vragen stellen aan je digitale assistent, zonder dat je een compleet nieuw scherm moet betreden.

Wijzigingen onder de motorkap

Onder de motorkap zijn er een paar belangrijke wijzigingen en soms verbergt Apple die ergens rechts onderaan op een slide met wijzigingen. Dat gebeurde nu ook. Wie de standaardapps Mail en Safari niet fijn vindt, kon die niet vervangen. Dat kan nu wel. Een andere wijziging is de nieuwe mogelijkheid om alleen een benadering van je locatie door te geven aan apps. Dat is uiteraard een beschermingsmaatregel voor je privacy. Apps die geen exacte locatie hebben, zoals Weer-apps, weten dan ongeveer waar je bent, maar niet precies.

Ook leuk is de optie in Toegankelijkheid om snelkoppelingen te gebruiken die werken door twee of drie keer op de achterkant van een iPhone te tikken. Daarmee kun je bijvoorbeeld naar het homescreen gaan of een overzicht van openstaande apps openen, maar je kunt er ook een Siri Shortcut aan toewijzen. Daardoor kun je met een dubbele tik op de achterkant de camera openen, mits je daarvoor een shortcut hebt.

Persoonlijker

Alle functies bespreken is onmogelijk; er zitten te veel kleine tweaks in. Wie alle features wil nalezen, kan dat doen in de uitgebreide changelog van iOS 14 en van iPadOS 14. Als iOS 14 dit najaar uitkomt, zal het in totaal een grote update zijn. Widgets en de mogelijkheid om je homescreens anders te organiseren maken een andere interface en omgang met je telefoon mogelijk; meer informatie is sneller toegankelijk. Dat telefoontjes en Siri niet langer je hele scherm overnemen, is heel welkom. Met het instellen van eigen defaults voor browser en mail is het veel persoonlijker te maken.