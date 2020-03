We blijven (bijna) allemaal thuis: vijf tips om optimaal op afstand te videobellen

ThuiswerkenDe oproep van de overheid om vanwege het coronavirus zoveel mogelijk thuis te werken, betekent dat de manier waarop we met elkaar overleggen voor veel mensen verandert. In dit artikel geven we je op basis van onze eigen ervaring met videoconferencing en onze tests van webcams vijf simpele tips om zo’n videocall optimaal te laten verlopen.

We hebben videoconferencing als onderwerp gekozen, maar alle onderstaande tips gelden natuurlijk ook voor het videobellen met familie en vrienden.



Laten we vooropstellen dat videobellen niet altijd de beste methode is om op afstand te communiceren. Veel communicatie kan natuurlijk prima via instant messaging-platforms, ouderwets bellen of e-mailen. Maar zeker traditionele vergaderingen met meerdere personen zijn in de praktijk het best te vervangen door een videogesprek.



Vorige week liet Google weten dat het Hangouts Meet voorlopig gratis beschikbaar stelt voor scholen en bedrijven; ook Microsoft biedt zijn Teams-software tijdelijk gratis aan. Beide oplossingen maken het mogelijk met een groot aantal mensen te videobellen.



Wil je in klein verband videobellen, dan is een app als Skype uiteraard ook prima geschikt. In dit artikel richten we ons niet op de verschillende apps, maar geven we tips om videobellen technisch optimaal in te richten.

1. Gebruik een headset

Volledig scherm © Jean-Pierre Jans

Bij videobellen is audio het allerbelangrijkst, want als je elkaar slecht verstaat, is het onmogelijk om effectief te communiceren. Gebruik daarom altijd een headset, want daarmee sla je meerdere vliegen in één klap. Bij gebruik van de luidsprekers en microfoon in je laptop vangt die microfoon namelijk altijd ook het geluid van de luidsprekers op, wat voor vervelende bijgeluiden en echo zorgt.

Microfoons die ingebouwd zijn in een laptop (of in een webcam voor desktop) vangen daarnaast altijd relatief veel omgevingsgeluid op, omdat ze bedoeld zijn spraak van enige afstand te registeren. Dat betekent dat niet alleen jouw stem, maar ook de echo van de kamer waarin je werkt en bijvoorbeeld geluid van huisgenoten wordt opgenomen.

Headsets hebben doorgaans een ‘near-field-microfoon’ die je vlakbij je mond plaatst en veel minder omgevingsgeluid oppikt. Met een headset op je hoofd heb je bovendien geen storende invloed van luidsprekergeluid op het microfoonsignaal. Elke headset volstaat in principe.

Heb je een setje in-ears van een (oude) smartphone liggen die je op je computer of laptop kunt aansluiten? Perfect. Maar een normale zogenoemde on-ear of over-ear (gaming-)headset is natuurlijk ook uitstekend te gebruiken en een noise cancelling-headset met goede microfoons zoals de nieuwe Bose Noise Canceling Headphones 700 zijn de allerbeste oplossing.

2. Demp de microfoon als je niet praat

Dit is geen hardware-tip, maar wel eentje die de audiokwaliteit bij meetings met meerdere personen sterk verbetert: ben je niet aan het woord? Mute oftewel demp dan jouw microfoon! Op die manier werkt het achtergrondgeluid uit jouw kamer niet verstorend voor de rest van de groep. Sommige software doet dit (deels) automatisch en in bijna alle gevallen zal je sowieso ook een grote mute-button in beeld hebben om jouw microfoon tijdelijk te dempen.

3. Denk aan licht en achtergrond

Volledig scherm Zorg voor goed licht! © Logitech

Het voordeel van videobellen boven normaal bellen is uiteraard dat je degene met wie je spreekt ook ziet. Om dat optimaal te laten verlopen, kan je een paar simpele vuistregels volgen. De belangrijkste is dat er voldoende licht op jouw gezicht moet vallen.

De meeste (ingebouwde) webcams zijn geen wondertjes van lichtgevoeligheid of dynamisch bereik, dus een lamp of raam achter je zorgt er doorgaans voor dat jouw gezicht onderbelicht raakt. Ga daarom bij voorkeur met je gezicht naar een raam toe zitten, of zet een lamp hoog achter je scherm neer, dan ben je het best zichtbaar. Vermijd bewegingen in de achtergrond en ga als het even mogelijk is ook voor een effen achtergrond zitten. De bandbreedte bij videoconferencing-diensten is niet altijd perfect en hoe minder detail er in de achtergrond zichtbaar is, hoe beter de beeldkwaliteit blijft als de bandbreedte even inzakt.

4. Liever bekabeld dan wifi

In datzelfde kader heeft het ook de voorkeur om waar mogelijk een bekabelde netwerkverbinding te gebruiken. Een matige wifi-connectie met een relatief hoge vertraging kan de kwaliteit van een videocall nadelig beïnvloeden. Heb je geen bekabelde verbinding beschikbaar? Voer dan sowieso een zogenoemde speedtest uit op de plek waar je wilt videobellen en controleer of zowel de down- als de uploadsnelheid in orde zijn.

5. Kies een goede webcam

Volledig scherm Logitech webcam © Logitech

Bovenstaande tips gelden voor elke (ingebouwde) webcam, maar een goede camera is uiteraard essentieel om het beste uit de videoverbinding te halen. Wij hebben de afgelopen jaren meerdere webcamreviews gedaan en een blik op het huidige aanbod leert dat Logitech feitelijk als alleenheerser is overgebleven, waardoor al onze aanraders dan ook van dit merk komen.