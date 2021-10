We hebben de oledversie van de Nintendo Switch getest

ReviewDe Nintendo Switch is inmiddels vier jaar oud, maar krijgt vrijdag alsnog een vernieuwd model. Wat is er allemaal anders in deze niet-zo-andere spelcomputer?

Het nieuwe oledmodel van de Nintendo Switch ligt vanaf 8 oktober in de winkel. Het is alweer de derde variant van de populaire spelcomputer, waarvan eerder ook een kleinere variant verscheen. Daarmee verkoopt Nintendo voortaan drie modellen: de Lite, de ‘gewone’ Switch en de nieuwste versie.

Wij hebben de spelcomputer inmiddels anderhalve week kunnen uitproberen, om een idee te krijgen van wat er zoal vernieuwd is. Een lastige taak, want aan de binnenkant is de nieuwe Switch grotendeels identiek gebleven: hij heeft nog steeds dezelfde processor, waardoor games hetzelfde draaien als hiervoor. Toch zijn er zes dingen die opvallen.

1. Een oledscherm

Het zit natuurlijk al in de naam: de nieuwe Switch heeft een oledscherm, in plaats van het lcd-beeldscherm in eerdere modellen. Bij deze schermtechnologie worden alle pixels individueel opgelicht, en is een zwart vlak echt pikzwart. Het zorgt voor een groot contrast en mooiere kleuren. Na een paar uur spelen op de oledvariant vonden we onze oude Switch er ineens wat flets uitzien.



Over het algemeen is de helderheid van oled lager, waardoor bij oled-televisies bijvoorbeeld vaak de gordijnen dicht moeten om donkere beelden goed te zien. Bij onze Switch zagen we qua helderheid echter geen groot verschil. Het scherm is buiten bij direct zonlicht wat lastig om te bekijken, maar dat probleem speelt ook bij de lcd-variant. Beide spelcomputers kunnen gewoon niet heel helder worden.

Volledig scherm De randen zijn dunner, zodat het grotere scherm in dezelfde behuizing past. © Nintendo

2. Groter met dunnere randen

Het nieuwe scherm is ook een slagje groter dan het voorgaande model: 7 inch in plaats van de eerdere 6,2 inch en de 5,5 inch van de Lite. Tegelijkertijd is de grootte van het apparaat hetzelfde gebleven - Nintendo heeft de randen iets dunner gemaakt om het grotere display te laten passen. Dit alleen al zorgt ervoor dat de oledversie er veel moderner uitziet dan de originele Switch. Leg je beide naast elkaar, dan is het alsof je een iPad uit 2011 vergelijkt met eentje uit 2021.



Voor schermpuristen is er wel één nadeel: de resolutie is ondanks het grotere scherm hetzelfde gebleven. Strikt gezien zijn hierdoor individuele pixels groter dan bij de oude Switch, waardoor het beeld iets minder scherp is. Maar bij deze schermgrootte is het alsnog amper mogelijk de pixels met het blote oog te onderscheiden, tenzij je de console recht tegen je gezicht duwt. Wij vinden het beeld in de praktijk gewoonweg mooier.

3. Je kunt hem in meer posities rechtop zetten

De originele Switch had achterop een standaard om hem mee rechtop te zetten, maar het was verreweg het meest teleurstellende onderdeel van de spelcomputer. Het kleine pootje stond wankel op een tafel en zat slecht vast, waardoor hij makkelijk losschoot. Bij de oled-spelcomputer heeft Nintendo deze vervangen door een veel betere variant.



Ten eerste is de nieuwe poot net zo breed als het scherm dat hij ondersteunt, waardoor de nieuwe Switch altijd wel stabiel op een ondergrond staat. Maar door een nieuw scharniersysteem kun je hem ook in meerdere posities neerzetten en daardoor sneller een goede kijkhoek realiseren. Ook dat werkt fijner dan bij de eerste Switch, die slechts in één hoek gezet kon worden.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

4. Geluid klinkt ruimtelijker

Op papier heeft de oled-Switch nog steeds exact dezelfde luidsprekers als in het voorgaande model, maar ze zijn ditmaal iets anders gepositioneerd.



Dat viel bij onze tests eigenlijk meteen op: geluid klinkt veel ruimtelijker, alsof geluidseffecten van de zijkanten van de console lijken te komen. Onze oude Switch klonk in vergelijking ineens heel eendimensionaal.

5. Het nieuwe dock heeft ethernet - maar koop hem daar niet voor

Wie de Switch op een televisie wil aansluiten, kan bij het oledmodel een nieuwe dock gebruiken. Qua vormgeving ziet hij er anders uit dan voorgaand model, maar de functionaliteit is gelijk gebleven. Slechts één ding is echt veranderd: een USB-poort aan de achterzijde is weggehaald om plaats te maken voor een internetaansluiting.



Volledig scherm Het dock heeft een nieuw ontwerp en een ethernetpoort. © Nintendo

Dat maakt het makkelijker om games online te spelen of grote bestanden te downloaden via een bekabelde verbinding - ideaal bij slecht wifibereik. Maar dit alleen is geen reden om de nieuwe Switch te halen: Nintendo verkoopt het nieuwe dock ook los, en hij werkt met het oude model. Je kunt zelfs gewoon een internetdongel kopen, die je in het oude dock kunt prikken. Aangezien dat oude dock een USB-poort meer heeft, komt dat op exact hetzelfde neer.

6. De controllers lijken identiek - met mankementen en al

De controllers aan weerszijden van de spelcomputers zijn identiek aan de voorganger. Ergens is dat ook wel zo handig: ieder alternatief dat voor de oude Switch verkocht wordt, werkt ook meteen op dit nieuwe model. Maar het betekent ook dat sommige probleempjes van die oude gamepads nog aanwezig zijn.



We hebben bij ons model nog niks gemerkt van de beruchte ‘Joy-Con-drift’, waarbij het pookje beweging registreert zonder dat je hem aanraakt. Maar we merkten wel dat het draadloze bereik van de gamepads buitengewoon slecht was. Knopindrukken registreerden lang niet altijd als we op de tv speelden, terwijl er slechts drie meter tussen de console en controllers was. Een probleem dat opgelost kan worden door een losse Pro-controller te koppelen, maar ja, die kost ook weer extra geld.