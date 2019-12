We zijn vergroeid met onze smartphone en dat is niet altijd even veilig

Het voelt vreemd om zonder te betalen de winkel uit te lopen. Ik ben krap een minuut binnen geweest en wandel nu naar buiten met een broodje gegrilde groente. Aarzelend heb ik nog even om me heen gekeken toen ik het uit het koelvak pakte - mocht ik het echt gewoon in mijn tas stoppen? Hoefde ik niets te scannen, of aan te raken? En zouden de poortjes bij de uitgang dan wel open gaan?



Ze gaan open, en probleemloos verlaat ik de Amazon Go-zaak aan 42nd street in New York. Amazon meent in de VS winkeltechnologie vervolmaakt te hebben. Dankzij je smartphone en een batterij sensoren en camera’s kun je ‘kassavrij’ winkelen in 21 zaken in New York, San Francisco, Chicago en Seattle. Het concept groeit snel - in 2021 zouden drieduizend winkels operationeel moeten zijn.