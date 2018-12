Weer bemande raket naar ISS

De vouwbare telefoon lijkt dé telefoon­trend van 2019

30 november De vouwbare telefoon lijkt dé telecomtrend van 2019. Naast Samsung, Huawei en LG heeft nu ook fabrikant Oppo laten weten te werken aan een opvouwbare telefoon. Waarom is deze soort telefoon - we hadden tenslotte al klaptelefoons - nu weer helemaal in trek? En hoe duur moet zo’n mobiel worden?