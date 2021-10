Welke Nintendo Switch moet je hebben: de ‘gewone’, Lite of oled?

Sinds 8 oktober is de nieuwste telg in de familie van de Nintendo Switch een feit: de Nintendo Switch oled. Dat maakt dat het aantal type Switches nu op drie staat. Welke kun je het beste kopen?

Sinds de introductie van de Nintendo Switch in 2017 is er het nodige veranderd in het gamelandschap. Sony en Microsoft introduceerden hun next-gen spelcomputers, respectievelijk de PlayStation 5 en Xbox Series S en X. Nintendo bracht tussentijds de Nintendo Switch Lite uit.

Geruchten over een Nintendo Switch Pro deden al bijna twee jaar de ronde, maar het eindresultaat - de Switch met een oled-scherm - is toch anders dan velen dachten. De consument die nu op het punt staat om een Nintendo Switch te gaan kopen, heeft dus de keuze uit drie verschillende modellen. Welke moet je halen?

De binnenkant is bij alle drie hetzelfde

Op bovenstaande vraag is geen eenduidig antwoord te geven, omdat het afhangt van het doel en de behoefte die je hebt waar je de Switch voor aanschaft. Bovendien zijn de verschillende tussen de ‘gewone’ Nintendo Switch en de Nintendo Switch Lite groter dan tussen de Nintendo Switch en de gloednieuwe Nintendo Switch oled.

Als het puur gaat om snelheid en inhoud, dan kunnen we je geruststellen (of teleurstellen). Alle drie de modellen draaien op dezelfde hardware, met dezelfde snelheden. Een spel dat op de oledversie draait, kent dus dezelfde prestaties en laadtijden als op een van de andere typen. En als je de Switch in het dock plaatst, zodat je op je tv kunt spelen, zal de ervaring hetzelfde zijn als bij de gedockte ‘standaard’ Switch.

Vollere, levendigere kleuren… als handheld

Het grootste verschil bij het nieuwste model is, de naam zegt het al, het scherm. De games zien er in handheld-modus simpelweg beter uit, met voller beeld en een levendiger kleurenpalet. Maar van de voordelen van het scherm geniet je alleen als je de Nintendo Switch oled in handheldmodus gebruikt en dus niet via een dock aan de tv hebt gekoppeld.

Het 7-inch scherm van de console is een upgrade ten opzichte van het 6,2-inch scherm van het standaardmodel. De randen van het oledmodel zijn nagenoeg non-existent, met ongeveer 0,5 millimeter aan de twee zijkanten en 0,3 millimeter aan de boven- en onderkant. Ter vergelijking: de randen van de ‘standaard’ Switch meten meer dan 1 millimeter aan de zijkanten en 0,7 millimeter aan de boven- en onderkant.

Enorm grote verschillen tussen de Nintendo Switch en de Nintendo Switch oled zijn er verder niet. Ja, de audio klinkt in het algemeen een fractie beter, het interne opslaggeheugen is uitgebreid van 32GB naar 64GB (maar je zal nog steeds een MicroSD-kaart nodig hebben) en het uitklapbare standaardje om de Switch op de tafel als display neer te zetten (in de zogeheten tafelmodus) is steviger en flexibeler.

Hoe zat het ook weer met de Lite?

Dan is er nog de Nintendo Switch Lite. Dat is, wat dagelijks gebruik betreft, feitelijk toch een andere spelcomputer dan de reguliere Switch en de oled-Switch. De Switch Lite negeert de vernieuwingen die de oorspronkelijke Switch met zich meebracht.

Zo kent deze lichtste en kleinste variant (het Lite-model is uitgerust met een 5,5 inch scherm) geen afneembare Joy-Con-controllers aan de zijkant, en kun je hem niet in een dock gebruiken en dus niet op een televisie aansluiten. Het is daarmee een luxe handheld die Nintendo Switch-games kan spelen. Dat wil zeggen, bijna alle Switch-games, want de HD-trilfunctie en infraroodbewegingscamera zijn niet aanwezig.

Sommige games werken niet op de Lite

Dat betekent dat de Nintendo Labo-spellen, Arms en Ring Fit Adventure niet gespeeld kunnen worden op de Lite. Bekende titels zoals Mario Kart 8, Animal Crossing en de Zelda-games draaien uiteraard wel gewoon op de Switch Lite.

Logischerwijs is de Lite ook het goedkoopste model (208 euro), de Oled-Switch het duurst (349 euro) en zit de originele Nintendo Switch daar tussenin (prijzen bij aanbieders variëren tussen de 285 en 299 euro).

Wel of niet upgraden?

Welke Switch je nu moet hebben? Dat hangt natuurlijk van je portemonnee en je voorkeur van spelen af. Ben je iemand die gamen op een handheld heerlijk vindt en niet per se op een tv hoeft te spelen, dan is de Switch Lite de Nintendo-console voor jou. Hij is goed betaalbaar en je kunt nagenoeg alle titels erop spelen.

Wil je Zelda en Mario op een groot scherm beleven, maar vind je het ook leuk om onderweg in de trein, bus, vliegtuig of auto te spelen, dan is de oled-Switch een erg fijn apparaat. Je krijgt alle functies van de reguliere Switch én in handheldmodus heb je het voordeel van meer scherm met mooiere beelden. Beschik je momenteel al over een reguliere Nintendo Switch, dan lijkt een overstap naar het oledmodel in alle eerlijkheid overbodig. Daarvoor zijn de verschillen tussen de gewone Switch en het nieuwe model te klein.

