Wil je enkel scannen, printen en kopiëren? Voor dit budget heb je een degelijke printer

Een printer is onmisbaar in elk huishouden. Maar welk model moet je kiezen als je enkel wil printen, scannen en kopiëren? Heb je dan wat aan een groot en duur apparaat? Of kies je gewoon het goedkoopste model in de winkel? De keuze is enorm, maar een printer moet vooral aangepast zijn aan je behoeften. En dan hebben we het nog niet eens gehad over inktkosten.

Goedkoop model, dure cartridge

In de gemiddelde elektronicazaak heb je al een all-in-one inkjetprinter voor minder dan 50 euro. Een goedkope printer is vooral geschikt voor mensen die weinig printen. Alleen is de vraag: is goedkoop altijd de beste oplossing?

Kennelijk niet. Althans niet op de langere termijn. In veel gevallen gebruikt een goedkope printer immers dure cartridges. Dit is prima wanneer je af en toe een vliegticket of retourformulier print, maar niet wanneer je regelmatig afdrukt. Print je veel? Zorg dan voor een zuinige printer die voordelig afdrukt. Denk aan een printer met inktreservoir of laserprinter. Die zijn vaak duurder, maar kosten je onderaan de streep minder. Goedkopere exemplaren, zoals een inkjetprinter, zorgen vaak voor hoge printkosten.

,,De goedkoopste printers werken in de meeste gevallen met losse cartridges. Als je die gebruikt, kunnen de kosten redelijk snel en hoog oplopen”, zegt een expert bij Media Markt. ,,En je zal altijd zien dat de cartridge leeg is net op het moment dat je een belangrijk document wil printen. Gelukkig zijn er verschillende producten en diensten die hier een oplossing in bieden.”

Alternatieven

HP Instant Ink is een formule waarmee je voor een vast bedrag per maand een vast aantal pagina’s print. Het grootste voordeel: je bespaart tot 70% op de inktkosten. Je HP-printer stuurt een melding naar HP als de inkt of toner bijna op is. Vervolgens ontvang je automatisch een cartridge die geschikt is voor jouw printer.

Hoe vaak je een nieuwe cartridge krijgt, hangt af van je gekozen printplan. Zo kom je nooit zonder inkt te zitten. En de oude cartridges? Die kan je gratis terugzenden. Belangrijke voorwaarde is wel dat je HP-printer geschikt is voor HP Instant Ink.

Een andere oplossing is het aanschaffen van een printer met inktreservoir in plaats van inktcartridges, bijvoorbeeld een EcoTank-model van Epson. Door het grote reservoir kan je met één keer inkt aanschaffen tot wel twee jaar verder. Navullen is makkelijk met voordelige inktflesjes.

Aandachtspunten

Uiteraard zijn er nog zaken waar je bij de aankoop van een printer rekening mee houdt. ,,Tegenwoordig doen we alles draadloos, dus ook printen”, klinkt het bij Media Markt. ,,Kies voor een printer met wifi voor gemakkelijk draadloos printen. Dat kan zelfs vanaf je smartphone.

Daarnaast is de printsnelheid van belang. Wie vaak veel pagina’s na elkaar wil printen, kiest best voor een model met een grotere printsnelheid. Voor wie sporadisch losse documenten print, speelt dat minder een rol. De functie randloos printen is dan weer van belang bij het afdrukken van foto’s of documenten met veel afbeeldingen.”

Capaciteit papiervak

Zeker als je veel print of regelmatig werkt met documenten met veel pagina’s, is het fijn als je een printer hebt met een capaciteit van minimaal 100 pagina’s in het papiervak. Zo hoef je niet steeds bij te vullen.

Duplexeenheid

Bezorgd om het milieu? Of wil je uit praktische overwegingen dubbelbedrukte pagina’s? Kies dan een printer met duplexeenheid die automatisch dubbelzijdig print. Gedaan met handmatig het papier om te draaien en opnieuw in te voeren.

Drie modellen uitgelicht

De budgetoplossing: HP Deskjet 2721

Dit is zowat de voordeligste all-in-one printer, met wifi en de mogelijkheid om een HP Instant Ink-abonnement af te sluiten. De capaciteit van het papiervak is eerder beperkt met 60 pagina’s. Dit model is dus vooral geschikt voor sporadisch gebruik.

HP Deskjet 2721

Het adviesmodel: HP Envy Photo 6234 - vanaf 109,99 euro

Een veelzijdig model voor thuisgebruik. Ook ideaal voor het printen van foto’s dankzij de ondersteuning voor randloos printen. Hij beschikt over een bijna twee maal zo hoge printsnelheid en een dubbel zo groot papiervak in vergelijking met het hierboven genoemde instapmodel. Ook heeft deze printer een duplexeenheid voor automatisch dubbelzijdig printen. Uiteraard is er wifi, alsook de mogelijkheid om een HP Instant Ink-abonnement af te sluiten.

HP Envy Photo 6234

Premium printen: Epson EcoTank ET-2720 - vanaf 189 euro

Onze aanrader binnen de modellen met inktreservoir. Deze printer is iets duurder in aankoop, maar wordt geleverd met inktflacons om de reservoirs te vullen. Ze volstaan voor 3.600 zwart-witpagina’s en 6.500 pagina’s in kleur. Dit maakt deze printer op de langere termijn voordelig indien je regelmatig wil printen. Ook wat betreft de snelheid scoort deze printer een stuk beter dan bovenstaande modellen.

Epson EcoTank ET-2720

