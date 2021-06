Windows 11 komt er aan: wat verandert er?

Techreus Microsoft heeft de opvolger van Windows 10 aangekondigd. Het besturingssysteem krijgt voor het eerst in zes jaar een écht grote update. Wat is er nieuw? We zetten het op een rij.

Bij de onthulling van Windows 10 beloofde Microsoft dat er geen grote, betaalde updates meer zouden verschijnen. Toch hebben we nu Windows 11. Een update die het besturingssysteem flink op de schop neemt, maar gratis wordt voor iedereen met de vorige versie.

Een nieuw ontwerp

Er is bij Windows 11 flink geknutseld aan het uiterlijk. Vensters zijn in de hoeken licht afgerond, na enkele jaren waarin strakke vormgeving het belangrijkst was. Het startmenu en de pictogrammen op de taakbalk staan nu in het midden, al kun je ze weer op de oude positie plaatsen.

Het menu ziet eruit als een venster met vastgemaakte pictogrammen, een zoekvak en een uitknop rechtsonder. De mogelijkheid om zelf groepjes programma’s met een kopje erboven samen te stellen, gaat waarschijnlijk verdwijnen en het menu zou ook niet meer van grootte kunnen veranderen.

Na het verschijnen van Windows 8 en Windows 10 kreeg Microsoft veel kritiek op vernieuwingen, waaronder juist het Start-menu. Daardoor werden geleidelijk de aanpasmogelijkheden weer uitgebreid. Of Microsoft hiervan geleerd heeft zal de definitieve versie uitwijzen.

Tekst gaat verder onder foto.

Volledig scherm Het nieuwe ontwerp van Windows 11. © Microsoft

Microsoft Teams

Het veelgebruikte Microsoft Teams, voor online ontmoetingen, wordt straks standaard met Windows 11 meegeleverd.

De techreus zette in het afgelopen jaar flink in op Teams, omdat veel meer mensen tijdens de coronapandemie gingen thuiswerken. Door de software in het besturingssysteem in te bakken, kan het bedrijf in één klap veel meer mensen bereiken.

Nieuwe knopjes rechtsboven bij vensters

De bekende knopjes rechtsboven in een venster hebben een interessante uitbreiding gekregen. Je kunt nu direct de positie van het venster selecteren, via duidelijke rechthoeken die de verschillende venster-lay-outs tonen.

Volledig scherm Beeld ter illustratie. © Microsoft

Widgets

Oorspronkelijk werden widgets in Vista samen met de Windows Sidebar geïntroduceerd, maar dat werd later weer teruggedraaid. Widgets zijn kleine vensters met specifieke informatie, zoals het huidige weer of de beurskoersen.

Hoewel je in Windows 10 via de Windows Store ook weer widgets kan installeren, was niet iedereen van die omweg op de hoogte. Door ze in Windows 11 weer toe te voegen, zullen er mogelijk meer mensen gebruik van maken.

Android-apps

In de Windows Store staan binnenkort ook Android-apps. De techniek die het mogelijk maakt om deze mobiele apps te laten werken op Windows 11 is van Intel, maar het zou ook op een pc met een AMD-processor moeten werken.

Het betekent dat populaire smartphone-applicaties ineens massaal op laptops en desktopcomputers te gebruiken zijn. Het sluit aan op wat concurrent Apple doet: Macs met de nieuwe Apple-processoren kunnen apps voor iPhone en iPad draaien.

Oktober

Het duurt nog een paar maanden voor Windows 11 als gratis upgrade voor Windows 10 wordt uitgebracht. Gesproken wordt over oktober.

Maar niet iedere Windows 10-computer kan upgraden, er worden eisen gesteld aan de hardware. Je kunt dit testen met een app die binnenkort beschikbaar komt. Windows 10 zelf wordt nog tot 2025 ondersteund voor wie niet wil of kan overstappen.

Bekijk hieronder onze video’s op techgebied

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.