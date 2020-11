Xbox Series X: Krachtig, stil en lekker compact

reviewOp 10 november is het zover, dan is de komst van een nieuwe generatie consoles een feit. Microsoft bijt dit keer het spits af, met de introductie van de vierde editie van de Xbox. De nieuwe console verschijnt zelfs in twee smaken, de Series X en zijn kleinere broertje, de Series S. We bekeken de belangrijkste versie: de Series X. Biedt Microsoft genoeg om deze Xbox de winnaar van deze generatie te maken?

De Series S bespreken we een andere keer, nu concentreren we ons op de vaandeldrager van Microsoft: de Xbox Series X die 500 euro gaat kosten. Eerder publiceerden we al een uitgebreide preview van de nieuwe console en we raden je aan dat artikel vooral nog even door te nemen om kennis te maken met de nieuwe console.

Volledig scherm Xbox Series X. © Tweakers Na nog drie weken ervaring met de Series X te hebben opgedaan is het nu tijd voor een afgewogen oordeel, al verklappen we meteen dat we nog steeds geen écht volledig beeld van de mogelijkheden van de nieuwe console hebben. Dat komt met name door het ontbreken van echte kaskraker-games.

Maar bovenal: we zijn onder de indruk van de Xbox Series X. We zijn gecharmeerd van het compacte ontwerp de slimme constructie, die ervoor zorgt dat de Series X heerlijk stil is tijdens het gamen. Knap, zeker als je dat afzet tegen de rekenkracht die aan boord is. Het is gelukkig ook een console waar we de ware gedaante nog lang niet van gezien hebben. Want de potentie van de Series X is groot.

Supervloeiend beeld

De combinatie van de krachtige hardware maakt dat je alles uit de vernieuwde hdmi 2.1-aansluiting van de console en je tv moet kunnen halen. Dat wil zeggen dat vloeiend gamen in 4k met een beeldverversingfrequentie van 120Hz haalbaar is en zelfs een vloeiend 8k-beeld in 30 beeldjes per seconde niet ondenkbaar is.

De eerste voortekenen zijn er al. Games als Ori and the Will of the Wisps en The Touryst, die eerder dit jaar verschenen, zullen op de Series X draaien met een interne resolutie van 6k, die vervolgens op het 4K-scherm worden afgebeeld. Beide zijn grafisch niet de meest veeleisende games, maar het zijn ook geen games die voor de Series X ontworpen zijn.

Voeg daarbij de enorme voordelen van snellere laadtijden en mogelijkheden als ‘raytracing’ - een technologie die licht en reflectie veel accurater in beeld tovert - voor zowel beeld als geluid. Opgeteld maakt dat een flink verschil ten opzichte van de voorganger Xbox One X. Zo is de Series X zijn 500 euro zeker waard.

Volledig scherm Xbox Series X © Tweakers Koop maar eens een game-pc met vergelijkbare specificaties. Als we alleen al naar de prestaties bij raytracing kijken, lijkt de Series X zich te kunnen meten met een videokaart van 800 euro. En dan heb je alleen een grafische kaart.

Controller

Bij een nieuwe console wordt doorgaans ook een nieuwe controller geïntroduceerd en dat is bij de Series X niet anders. Ten opzichte van de controller van de One-serie heeft Microsoft best veel veranderd, al zijn die veranderingen allemaal behoorlijk subtiel. Ten eerste is de vorm van de controller iets aangepast, waardoor hij iets anders in de hand ligt.

Het verschil is klein en de kans bestaat dat het je niet eens opvalt als je de controller beetpakt. Het idee is echter dat de nieuwe controller iets beter te hanteren is voor mensen met kleine handen (lees: kinderen). De verschillen zijn echter zo klein dat we daar geen uitspraken over durven doen. Opvallender is dat de controller een iets andere afwerking heeft gekregen. Het materiaal waar de handgrepen mee zijn bekleed is ruwer dan bij de voorganger, wat erg prettig is. Ook de triggers hebben een dergelijke, stroevere bekleding en dat is al even prettig.

Het punt is echter dat de Series X hierin weinig verschilt van de grote concurrent, de PlayStation 5. Gelukkig zijn er ook verschillen. Zo krijgt de Series X volgend jaar ondersteuning voor Dolby Vision, een beeldtechniek, terwijl de PS5 het zonder moet stellen. Vooral de zogenaamde dynamische metadata van Dolby Vision kan daarbij voor zichtbare verschillen gaan zorgen. Daar staat dan weer tegenover dat de DualSense-controller van de PS5 met z’n haptische feedback en ‘Adaptive Triggers’, daarover later meer, beter voor de dag komt.

Successen

Er is nog een externe factor die zomaar eens een rol kan gaan spelen in het succes van de Xbox Series X. Net als Sony brengt Microsoft z’n nieuwe console in twee smaken uit. Naast de Series X is er een Series S, die we in een aparte review onder de loep gaan nemen. Het kleinere broertje van de X gaat voor 300 euro over de toonbank en dat is beduidend goedkoper dan de Digital Edition van de PlayStation 5. Die versie, die net als de Series S een blu-rayspeler ontbeert, kost 400 euro en is dus beduidend duurder.

Met de goedkope Series S maakt Microsoft het dus een stuk makkelijker om in te stappen in de nieuwe generatie. Je levert flink wat rekenkracht in, maar kunt wel gewoon dezelfde games spelen als je vrienden die een Series X hebben. Dat maakt van de Xbox een aantrekkelijker platform. En dan heeft Microsoft ook nog het zeer aantrekkelijk Xbox Game Pass-programma, waarbij je voor een maandbedrag toegang krijgt tot honderden games. Op dat vlak wint het van Sony.

Xbox Series X

Dan is er nog het aanbod aan games. Opvallend genoeg is daar dit keer weinig verschil in. Waar met name Sony een zeer aantrekkelijk aanbod had bij de introductie van de PlayStation 4, valt nu vooral het gebrek aan grote nieuwe exclusieve games op. Aan beide kanten.



Daarbij valt bovendien op dat Microsoft juist op dit vlak de laatste jaren flinke stappen gezet heeft. Het heeft flink wat studio’s gekocht, met als klap op de vuurpijl de overname van Zenimax, het moederbedrijf van uitgever Bethesda, bekend van The Elder Scrolls en Fallout. Dat belooft veel voor het Xbox-platform voor de komende jaren en dat is ook precies wat het platform nodig heeft. Het is waar Microsoft de strijd de laatste jaren verloren heeft.

Conclusie

Het maakt dat Microsoft met de Series X een uitstekende console neerzet, waarmee het wat ons betreft de concurrentie met Sony aankan. Met z’n compacte vorm en krachtige specificaties, gecombineerd met een erg aantrekkelijk ecosysteem is de Xbox Series X een console waar je nog jaren plezier van kunt hebben. De console en het ecosysteem hebben alles in zich om je nog jaren te verrassen met steeds mooier worden games.

Hoe de Series X zich daarbij verhoudt tot de PlayStation 5 lees je binnenkort.

