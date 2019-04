Xiaomi Mi 9 onder de loep: Chinese krachtpatser voor 'slechts’ 450 euro

ReviewHet Chinese Xiaomi wil de globale smartphonemarkt veroveren met betaalbare toestellen. Toch kennen veel Nederlanders het in Azië populaire merk niet. De onlangs gelanceerde Mi 9 moet daar verandering inbrengen. Want 450 euro voor een toestel dat zich kan meten met andere duurdere topmerken moet volgens het bedrijf aanslaan, maar is het toestel ook goed? Tweakers neemt een kijkje.

De Mi 9 is de nieuwste telg in de Mi-serie en met deze telefoon wil Xiaomi een bommetje leggen onder de hoge smartphoneprijzen. Behalve snelle hardware en software bieden, wil de fabrikant iets doen aan datgene wat de echte high-end smartphones nog onderscheidt van budgetvriendelijkere opties, zoals de OnePlus-telefoons en de Pocophone: de camera.

Volledig scherm Xiaomi Mi9 © Tweakers Daarmee is de Mi 9 de eerste ‘high-end budget’-smartphone van dit jaar, een klasse waarin Xiaomi zichzelf vermoedelijk gaat beconcurreren met een nieuwe Pocophone, terwijl ook OnePlus en HMD Global zich hierin willen mengen. Wij hebben het 128GB-model getest, dat een prijs heeft van 500 euro, maar er is ook een 64GB-variant te koop voor 449 euro.

Veel voor weinig

In het kort

Xiaomi’s eerste smartphone voor de Nederlandse markt is gelijk een spectaculaire. De Mi 9 is een high-end smartphone voor minder geld dan de concurrentie vraagt, inclusief OnePlus. Voor 450 euro krijg je een telefoon met een mooi, groot oledscherm, de nieuwste chip, genoeg geheugen en opslag, en drie camera’s achterop, waaronder een met ultragroothoeklens en eentje met telelens. Nadelen zijn er ook: de eigen software van Xiaomi, Miui, bevat advertenties. De 3,5mm-jack ontbreekt, net als stereoluidsprekers, een ip-rating voor waterdichtheid en optische stabilisatie op de camera’s. Xiaomi bewijst met deze Mi 9 dat een high-end telefoon echt geen 1000 euro hoeft te kosten én dat OnePlus er in Nederland een geduchte concurrent bij heeft. Cijfer: 8 Je kunt natuurlijk op details gaan letten, en we leggen graag op elke slak zout, maar over de hele linie bekeken krijg je met deze smartphone relatief veel voor relatief weinig geld. Er zijn telefoons die op punten beter scoren, maar de vraag is of je daar honderden euro’s meer voor overhebt. OnePlus zal zich zorgen maken. De 6T en Mi 9 verschillen weliswaar op het gebied van software behoorlijk, maar je kunt je er moeilijk aan onttrekken dat Xiaomi op het gebied van hardware, chip en camera’s bijvoorbeeld, meer biedt voor minder geld.

Veel zaken zijn bij de Mi 9 in orde. De camera’s bieden veel flexibiliteit met de vele functies, hij kan in tegenstelling tot de concurrenten van Huawei in hoge resolutie op 60 beeldjes per seconde filmen, het scherm is in orde en de software biedt veel opties voor onder meer aanpassingen en databescherming.

Breekpunten

Er zijn ook punten die voor sommige mensen misschien breekpunten zijn. De Mi 9 heeft geen audio-jack en dat wijkt af van veel concurrenten als de Samsung Galaxy S9, Huawei Mate 20 en Honor View 20. De software bevat op enkele plekken advertenties en dat zullen veel gebruikers niet waarderen; advertenties zijn uit te zetten, maar staan standaard aan. Op het ontwerp is ook wel wat af te dingen. De camera’s steken behoorlijk uit en zelfs een hoesje fikst dat niet helemaal. Zonder hoesje wiebelt hij op tafels en andere oppervlakken, en blijven de camera’s kwetsbaar. De behuizing is niet beschermd tegen vocht, dat zien we vaker in deze prijsklasse, en de vingerafdrukscanner achter het scherm werkt minder goed dan eerdere, scanners.

Dit voorjaar komt OnePlus met zijn nieuwe smartphone en dan zal blijken of die ándere budgettopper de hete adem van Xiaomi in de nek is gaan voelen. De prijs voor ‘beste high-end smartphone voor iets minder geld’ gaat immers niet langer automatisch naar OnePlus. Natuurlijk, er is meer dan genoeg aan te merken op de Xiaomi Mi 9. Voor 450 euro voor het 64GB-model is het echter logisch dat de fabrikant op sommige plekken wat bochtjes afsnijdt. Als je kunt leven met die afgesneden bochtjes, dan heb je met deze telefoon een prima high-end smartphone voor veel minder geld dan bij andere merken momenteel mogelijk is.