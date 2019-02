Xiaomi verrast vriend en vijand met spotgoedkope high end smartphone

Terwijl iedereen zondag bij de persconferentie van Xiaomi naar voren keek, waar een groot scherm video’s van Xiaomi-producten toonde, ging achter in de zaal een gordijn open. Daarachter was kort te zien wat iedereen anderhalf uur later wist: Xiaomi had geen enkele écht nieuwe smartphone meegenomen naar telecombeurs Mobile World Congress. Immers, de Xiaomi Mi 9 was al gepresenteerd in China vorige week, terwijl de Mi Mix 5G simpelweg een variant is van de al bestaande Mi Mix 3 van vorig jaar. Sterker nog: Xiaomi had al gezegd dat het een 5g-variant zou gaan maken van zijn Mi Mix 3. De grootste verrassing zat daarom aan het einde: een ledlampje dat Xiaomi met Philips maakt en voor een tientje gaat verkopen.

Het interessantste van de presentatie waren de momenten waarop Xiaomi de prijzen van zijn telefoons bekendmaakte. De presentator, een topman van Xiaomi met een goede beheersing van het Engels, liet het publiek raden naar de prijzen. Het is een truc die rechtstreeks uit lesboeken over marketing komt. Steve Jobs maakte er bij Apple ook veel gebruik van. Nu heeft Xiaomi hier ook een goed verhaal; de prijs van de Mi 9 is in Europa, met 449 euro, écht messcherp. Bovendien zijn er niet veel elementen waarop Xiaomi lijkt te hebben bespaard ten opzichte van duurdere telefoons. De fabrikant wil maar zeggen: je krijgt een telefoon van hetzelfde niveau voor minder geld.

Of dat zo is, moet blijken in een volledige review, maar voor nu kunnen we in elk geval alvast kijken naar deze telefoon, die volgende week al in diverse Europese landen uitkomt en wellicht dus snel ook in Nederlandse winkels zal liggen.

Mi 9: high end functies voor messcherpe prijs

De Mi 9 is wat je verwacht van een high-end smartphone in 2019; hij heeft drie camera’s met verschillende brandpuntsafstanden en een primaire sensor met een bizar hoge resolutie. Die combinatie hebben we nog niet veel gezien. De Samsung Galaxy S10, Sony Xperia 1, LG G8 ThinQ en Huawei Mate 20 hebben dezelfde module met ultragroothoek, primaire camera en telelens. De Honor View 20, Oppo-telefoon met ‘10x-zoom’ en Xiaomi’s eigen Redmi Note 7 hebben een 48-megapixelcamera, maar die combinatie? Die zien we verder alleen in de Huawei Mate 20 Pro.

Volledig scherm Xiaomi Mi 9 © Tweakers

De Mi 9 heeft een oledscherm van 6,39 inch met een hoge resolutie: een beeldverhouding van 19,5:9. Het scherm heeft een kleine inkeping aan de bovenkant voor de frontcamera; die is echt miniem. Het scherm ziet er goed uit en kan fel. De hardware is, zoals je mag verwachten, tiptop in orde.

De accu is met 3300mAh voor een high end telefoon anno 2019 aan de krappe kant. Wel kan hij snel draadloos opladen met 20W en via de draad met 27W. Dat hebben we uiteraard niet kunnen proberen. Wat gek genoeg ook niet te zien was: de kleurvarianten met regenboogpatroon. Wel is er weer een Explorer-versie met transparant glas en daaronder een plaatje met een impressie van componenten. Het is niet echt transparant, maar ziet er wel tof uit.

Conclusie

De Mi 9 is misschien niet de meest vernieuwende telefoon van deze beurs, maar wel de meest ontwrichtende. Immers, met stijgende prijzen voor high end telefoons wordt de afstand met de concurrentie in prijs steeds groter, terwijl de afstand in kwaliteit of features niet lijkt toe te nemen. De Pocophone F1 bleek vorig jaar al een populaire telefoon op Tweakers en deze Mi 9 heeft ook alles in zich om veel mensen aan te spreken.

Sterker nog: met een prijs van 449 euro gaat Xiaomi achter de fans van OnePlus aan. De 6T kost honderd euro meer en is inmiddels van de vorige generatie. Als OnePlus de prijs verder laat stijgen met de OP7, wordt de afstand tussen de topmodellen van beide fabrikanten groter en is het lastiger om de keuze voor OnePlus te verantwoorden.