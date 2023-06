YouTube stopt met verwijderen leugens over verkiezingen VS

Kinderen uitgela­chen en uitgeschol­den in Fortnite, aantal meldingen Kindertele­foon stijgt

Kinderen maken steeds vaker melding van pesterijen en oplichting in videogames zoals Fortnite, Roblox en Minecraft. Ook krijgen ze veelvuldig te maken met ‘shockerende, gewelddadige of ongewenste content’. De Kindertelefoon meldt dat het aantal telefoontjes hierover bijna is verdrievoudigd, zegt directeur Roline de Wilde.