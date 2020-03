YouTube ziet kijkcijfers kook- en studievideo's pieken

App voor symptomen corona in meer steden beschik­baar

26 maart Een app waarmee mensen kunnen controleren of ze misschien het coronavirus hebben, komt op meer plekken beschikbaar. Het UMC Utrecht, het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen en het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen sluiten zich aan bij het project, dat is opgezet door het OLVG in Amsterdam.