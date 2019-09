YouTuber Govert vanuit Amerikaanse cel: We zitten vast omdat we YouTubers zijn

De Nederlandse YouTuber Govert Sweep (21), die op dit moment samen met Ties Granzier (20) vastzit in de Verenigde Staten, heeft in een interview met de Amerikaanse website KTNV verklaard dat ze op zoek waren naar ‘een goede uitkijkplek’. De twee jongens werden gisteren gearresteerd omdat ze het zwaar beveiligde Area 51 in Nevada hadden betreden.

Ook zegt Sweep (gehuld in een oranje jumpsuit) vanuit het detentiecentrum dat hij denkt dat hij en Ties zijn vastgezet omdat ze veel camera-apparatuur in de auto hadden, om daarmee YouTube-filmpjes te maken.



,,We bevonden ons op verboden terrein, maar we waren niet de enigen daar. En toch zitten wij hier nu vast. Terwijl het volgens mij maar een klein vergrijp is”, vertelt de in Boxmeer wonende Sweep via FaceTime tegen een verslaggever van KNTV Las Vegas, een lokale nieuwsomroep in Vegas.

De twee Nederlandse jongens zitten sinds woensdag vast in het Nye County Detention Center, op zo'n honderd kilometer van gokwalhalla Las Vegas. Ze werden door de lokale politie bijna vijf kilometer diep aangetroffen in het zwaar beveiligde Area 51; een militair gebied in de staat Nevada waar je zonder de juiste papieren niet mag komen. De twee hebben allebei een goedlopend YouTube-kanaal en hadden hun huurauto volgeladen met videoapparatuur, waaronder een drone. Volgens Sweep is al die apparatuur de reden dat ze nog steeds vastzitten. Ook zegt hij dat de politie een deel van de door hen gemaakte beelden direct heeft gewist. Ook is de apparatuur in beslag genomen.

Uitkijkpunt

Volgens Sweep zijn ze door een mevrouw bij de benzinepomp bij het bekende Alien Centre in het gebied de verkeerde kant op gestuurd. Area 51 staat erom bekend dat mensen beweren er aliens gezien te hebben. Tegen de verslaggever van KTNV vertelt Sweep: ,,We waren enkel op zoek naar een mooi uitkijkpunt om naar het gebied te kijken. We hadden niet de intentie om het verboden gebied te betreden.”

Ook vertelt Sweep dat hij en Ties niet van plan waren mee te doen aan het geplande evenement om het afgesloten gebied met een enorme groep mensen te bestormen. Dat evenement staat gepland op 20 september en kreeg deze zomer veel media-aandacht. Sweep geeft wel toe dat alle aandacht de reden is geweest dat hun interesse in het gebied werd gewekt. ,,Maar we hebben een retourticket op 19 september, dus we zijn 20 september, op de dag van de geplande bestorming, helemaal niet meer in de Verenigde Staten.

Rechter

Hoe lang de twee jongens nog in de Amerikaanse gevangenis moeten blijven, is niet bekend. In het interview vertelt Sweep dat zij vanmorgen lokale tijd al voor de rechter moesten verschijnen, maar dat het elke keer werd uitgesteld.

De familie van de twee jongens heeft ondertussen geen contact met ze weten te krijgen. Ze hoorden vanmorgen pas dat hun zonen waren aangehouden. Contact met het consulaat in San Fransisco, het aanspreekpunt voor consulaire zaken in Las Vegas, is nog niet bereikbaar vanwege het tijdsverschil. Het is in Las Vegas negen uur later dan hier.