Ziggo kampt met pittige storing: ‘Zou dit ook gebeurd zijn als Ajax moest spelen?’

De storing is sinds ongeveer 8.00 uur vanmorgen aan de gang. Een deel van de klanten ervaart problemen. Ziggo laat via Twitter weten dat het een ‘pittige storing’ betreft. ‘De oorzaak is volop in zicht maar het uitvoeren hiervan kost de nodige tijd.’

Via Twitter klagen mensen dat ze geen voetbal kunnen kijken. ,,Was van plan om PSV te kijken maar daar wordt nu een dikke streep doorgezet”, ,,Heb je zin in een avondje heerlijk voetbal, ligt Ziggo eruit. Zou dit ook gebeurd zijn als Ajax moest spelen?” en ,,Leuk hoor zo’n alles-in-1-pakket. Maar nu Ziggo plat ligt moet ik hier thuis een goed gesprek ofzo beginnen” zijn een greep uit de reacties. ,,We begrijpen de ernst van de situatie ook heel goed. Laten we hopen dat het snel is opgelost", zo reageert een webcaremedewerkers van het bedrijf op de klachten.