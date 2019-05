Ziggo verhoogt prijzen van tv, internet en bellen

Verreweg de meeste internet-, tv- en/of telefoniepakketten worden rond de 2,50 euro per maand duurder. In het geval van het Internet Complete-pakket is de maandelijkse verhoging zelfs bijna 3 euro . Ook gaan de abonnementskosten voor vast bellen in sommige gevallen omhoog.

De prijzen worden per 1 juli verhoogd, maar omdat Ziggo de abonnementskosten vooraf in rekening brengt, is de prijsverhoging al vanaf 7 juni op de factuur te zien. Klanten krijgen per e-mail of post persoonlijk bericht over de nieuwe tarieven. De nieuwe prijzen staan al online (alles-in-één, internet, bellen).