Zo bescherm je je Instagramaccount tegen hackers en pottenkijkers

Instagram is nog altijd een razend populaire app. Toch wil lang niet iedereen zijn account delen met de rest van de wereld. Maar hoe scherm je je account af? We helpen je een handje.

Er zijn meerdere manieren om je Instagramaccount te beveiligen. Zo kun je je account afschermen van pottenkijkers, maar is het uiteraard ook handig om ervoor te zorgen dat niemand ongevraagd je account binnendringt.

Beveiligen tegen indringers

Laten we maar beginnen bij het belangrijkste: hoe je jezelf beschermt tegen indringers. Op die manier weet je zeker dat niemand fraudeert met je identiteit. Zorg er voor dat je tweestapsverificatie instelt. Dat betekent dat je twee stappen moet doorlopen om in te loggen. Eerst voer je je gebruikersnaam en wachtwoord in, en daarna gebruik je een code die je via een sms’je ontvangt.

Via de app is deze functie gemakkelijk in te stellen. De Instagraminstellingen vind je door naar je eigen profiel te gaan en de drie balkjes rechtsboven aan te klikken. Vervolgens klik je op de tab “Beveiliging”, waarna je de knop ‘Tweestapsverificatie’ selecteert. De app legt je daar uit hoe je tweestapsverificatie aanzet.

Scherm je account af

Misschien word je lastiggevallen door spamaccounts of heb je simpelweg geen zin in pottenkijkers op je Instagram. Er zijn tal van goede redenen om je account af te schermen. Dat is dan ook gemakkelijk in te stellen.

Dit keer kies je voor ‘Privacy’ in het instellingenmenu, en ga je naar het kopje ‘Accountprivacy’. Naast het woord ‘Privéaccount’ vind je een schakelaar. Zet dit aan en niemand kan zomaar je account bekijken.

Als iemand jouw foto’s en verhalen wil zien, moet die een volgverzoek sturen. Dan krijg jij een notificatie en kun je zelf oordelen of je deze persoon toe wil laten tot je account. Geef je geen toestemming, dan wordt het verzoek verwijderd en de toegang geweigerd.

Wel moet je kritisch naar je lijst met volgers kijken. Dat je je account privé hebt gemaakt, betekent niet dat je niet al ongewenste volgers hebt. Het is dan ook slim om accounts uit de lijst te verwijderen als je niet wil dat ze je foto's kunnen blijven zien.

Verberg je likes en/of stories

Wil je niet te koop lopen met hoeveel mensen je bericht liken? Je kunt likes verbergen. Zo ziet niemand meer hoeveel mensen op jouw berichten reageren.

Ga weer naar het ‘Privacy’-kopje in het instellingenmenu. Wanneer je op het ‘Berichten’-tabje klikt, zie je al snel de optie om Vind-ik-leuks te verbergen. Zet de slider aan en niemand zal op één van je berichten de likes nog kunnen zien.

Je kunt ook gelijk instellen met wie je je Instagram Stories deelt. Onder het kopje ‘Stories’ heb je namelijk de optie om deze te verbergen, waarbij jij zelf kunt selecteren welke accounts je verhalen niet mogen zien. Ook kan je hier aangeven of mensen mogen reageren op je verhalen.

Taggen uitschakelen

Het is ook slim om je locatie te verbergen. Hierover heb je doorgaans al veel controle doordat je deze zelf bewust toe moet voegen bij het plaatsen van een foto en/of video in je feed of verhaal. Wanneer iemand anders een bericht plaatst en jou daarin vermeldt, heb jij daar echter geen controle over.

Ga nog één laatste keer terug naar het ‘Privacy’-kopje in het instellingenmenu en selecteer de ‘Vermeldingen’-knop. Hier kun je instellen dat alleen mensen die je volgt jouw gebruikersnaam kunnen toevoegen aan foto's - of helemaal niemand.

