Zo deel je zo min mogelijk persoonlijke data met Facebook

Data in de cloud opslaan toch niet zo veilig? Volgens dit bedrijf is dít de oplossing (en het lijkt wat ouderwets)

Het Veenendaalse Bluetron, een bedrijf dat onder meer expert is in cybersecurity, biedt vanaf deze week een nieuwe bescherming tegen hackers, die ouderwets aandoet: een drievoudige offline backup op tapes, waarvan er één is ondergebracht in een bewaakte bunker.

2 augustus