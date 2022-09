Zo haal je zoveel mogelijk leven uit de batterij van je smartphone of laptop

Is de batterij van je smartphone of laptop wel eens leeg terwijl je nog een stukje dag over hebt? Dat kan heel irritant zijn als je het apparaat niet direct kunt opladen. Er zijn gelukkig simpele manieren om langer met een enkele batterijlading te doen.

Smartphones en laptops worden steeds sterker en sneller, maar de accu in deze apparaten heeft moeite om dat allemaal bij te houden. Daardoor kan het gebeuren dat je apparaat te vroeg leeg is. Met onderstaande tips kun je in sommige gevallen uren langer je apparaat gebruiken zonder dat je hoeft op te laden.

Zet de helderheid van het scherm lager

Het liefst willen we onze apparaten in optimale vorm gebruiken, bijvoorbeeld door het beeldscherm zo helder mogelijk te zetten. Dan ziet het beeld er toch het mooiste uit. Maar op deze manier zorg je er ook voor dat de batterij supersnel leeg raakt. Met een lagere helderheid gaat de batterij langer mee. Doe dat niet alleen als de batterij bijna leeg is, maar al direct aan het begin van de dag. Op die manier bereik je een hoop tijdwinst.



Batterijbesparing inschakelen

Of je nou een Windows-laptop, Macbook of smartphone gebruikt: de meeste apparaten hebben een batterijbesparingmodus. Deze modus schakelt automatisch in als de accu bijna leeg is, maar je kunt de optie ook handmatig inschakelen om de accu de hele dag door te besparen. Staat deze functie ingeschakeld, dan worden er bijvoorbeeld geen updates gedownload of back-ups geüpload. Dat zijn processen waar je geen erg in hebt, maar die op de achtergrond toch stiekem aan je batterijduur knabbelen.



Apps en tabs sluiten: op laptop wel, op smartphone niet

De manier waarop smartphones en laptops met apps omgaan is erg verschillend. Op laptops gaat je batterij sneller leeg als je veel programma’s en tabbladen in je webbrowser open hebt staan. Daarom is het slim om zoveel mogelijk programma’s en tabbladen te sluiten als je die toch niet gebruikt. Zeker zware apps en programma’s zoals games en videostreams slurpen je batterij leeg.



Op smartphones is dat een ander verhaal. Deze apparaten zetten apps en tabbladen die je niet gebruikt namelijk heel slim op pauze. Als je apps regelmatig helemaal afsluit en daarna weer opent, belast dat de batterij juist extra.

Gebruik de donkere modus

Zoals een helder scherm meer batterij verbruikt, doen heldere elementen op het scherm dat ook. Daarom kun je tegenwoordig op de meeste smartphones en laptops een donkere modus inschakelen. Daarmee worden onder andere menu’s en de bovenkant van je webbrowser donker gemaakt om de accu te besparen.



Wifi en bluetooth uitschakelen en de vliegtuigmodus

Als je geen draadloze verbindingen nodig hebt, kun je wifi en bluetooth het beste uitschakelen. Zo hoeft de modem in je apparaat niet constant te zoeken naar nieuwe draadloze verbindingen.



De ultieme manier om stroom te besparen is de vliegtuigmodus van je smartphone. Met deze modus ingeschakeld kun je helemaal geen data verbruiken en hoeft je telefoon dus niet te zoeken naar zendmasten, niets te downloaden en niets te uploaden. Het zal je verbazen hoe langzaam de accu van je smartphone leegloopt met de vliegtuigmodus ingeschakeld.

Locatievoorzieningen uitschakelen op je smartphone

Controleer hoe het zit met de locatievoorzieningen op je smartphone. Als apps constant je locatie moeten bepalen, is dat enorm belastend voor de accu in je smartphone. Daarnaast is het ook niet al te best voor je privacy, dus je hebt een dubbele reden om eens in die instellingen te duiken.



Installeer updates op het juiste moment

Als je op je accu wil besparen, moet je uiteraard geen updates gaan installeren. Het downloaden en installeren daarvan vraagt namelijk veel van je apparaat en kost dus ook stroom. Maar als je apparaat lekker comfortabel met de stekker in het stopcontact zit, is het juist wel belangrijk om zoveel mogelijk updates te installeren. Menig update optimaliseert het systeem namelijk waardoor je apparaat soms zuiniger draait. Bovenal zijn updates belangrijk voor je veiligheid, maar dit is een fijne extra bonus.



