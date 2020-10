Zo houd je jouw foto's, video's en andere bestanden veilig

Met dank aan je smartphone is het belachelijk eenvoudig geworden om foto’s en video’s te maken, maar waar bewaar je al die gegevens op een veilige manier? We vergeleken de opties en zetten ze hier op een rij.

Er zijn tientallen manieren om gegevens en bestanden te bewaren. Allemaal hebben ze voor- en nadelen op het vlak van opslagcapaciteit, beveiliging of toegankelijkheid. Als het over foto’s van smartphones gaat kan je bijvoorbeeld gebruikmaken van de diensten die je besturingssysteem aanbieden.

Google staat Android-gebruikers toe om gratis 15GB aan beeldmateriaal in Google Photos op te slaan. Wie meer wil kan een abonnement op Google One nemen: voor 1,99 euro per maand heb je 100GB, wie maandelijks 9,99 euro neerlegt kan zelfs 2TB (1TB is gelijk aan 1000GB) opslaan.

Ook Apple heeft met iCloud zo’n dienst in huis. Daarmee kan je 5GB gratis bewaren, daarna betaal je 0,99 euro per maand om tot 50GB op te slaan. Wie echt veel foto’s en video’s heeft kan voor 9,99 euro net als Android-gebruikers 2TB aan bestanden opslaan. Dit najaar zal je naast een abonnement op iCloud ook een abonnement op Apple One kunnen nemen. Met zo’n abonnement, dat je vanaf 14,95 euro per maand hebt, krijg je naast iCloud ook toegang tot onder andere Apple Music en Apple TV+.

Voor wie meer dan foto’s en video’s heeft

Soms wil je niet alleen foto’s op een smartphone bewaren, maar ook documenten of spreadsheets. In dat geval zijn er verschillende opties als je die gegevens in de cloud wil opslaan. Op die manier kan je altijd aan je foto’s, video’s en bestanden komen, of je nu op je computer thuis of onderweg op je smartphone zit.

Misschien wel het oudste en bekendste voorbeeld van zo’n service is Dropbox. Naast een formule van 9,99 euro per maand die je 2TB aan data geeft, heeft Dropbox ook een professioneel abonnement dat maandelijks 16,58 euro kost. Daarmee kan je onder andere grote bestanden verzenden en watermerken aan bestanden toevoegen.

Ook Google en Apple hebben gelijkaardige diensten, die zowel een gratis als betalende versie hebben. Wie zich bijvoorbeeld op Google One abonneert heeft meteen ook meer opslag op Google Drive. Ideaal voor wie in Google Docs of Google Spreadsheets met anderen wil samenwerken!

De kans dat hier iets noemenswaardig fout gaat op vlak van beveiliging is eerder klein - tenzij je geen veilig wachtwoord gebruikt!

Kies om te beginnen een moeilijk te kraken wachtwoord. Bijna iedereen schakelt tegenwoordig ook over op tweestapsverificatie. Het woord zegt het al; net als bij online banking zijn er dan twee stappen nodig om in te loggen. Je kan er bijvoorbeeld voor kiezen om als tweede stap een toegangscode te laten sturen naar een vertrouwd apparaat als een gsm.

Ook offline te gebruiken: externe harde schijf

Het voordeel aan gegevens bewaren in de cloud is dat je er altijd en overal aan kan komen, zolang je maar verbonden bent met internet. Toch zijn er mensen die het niet vertrouwen en die liever geen gevoelige data in de cloud opslaan - in 2014 lekten er bijvoorbeeld naaktfoto’s van actrice Jennifer Lawrence uit nadat een hacker in haar iCloud account inbrak. De oplossing? Een externe harde schijf. Ook als je bijvoorbeeld zeer veel bestanden hebt, kan die goedkoper blijken te zijn dan online opslag.

Er zijn twee varianten: de traditionele harde schijf (de HDD) en de Solid State Drive (de SSD). Die laatste bevat geen bewegende onderdelen, waardoor die sneller werkt dan een traditionele harde schijf. Ideaal dus voor wie de bestanden op zo’n schijf ook vaak wil kunnen lezen en aanpassen - en de harde schijf niet puur als een digitaal archief gebruikt.

Daarnaast kan ook de grootte een rol in je keuze spelen. Schijven van 2,5 inch gebruiken maar 1 kabel voor de stroom en om bestanden over te zetten, schijven van 3,5 inch werken met een aparte stroomkabel via het stopcontact. Die zijn dan natuurlijk minder geschikt voor wie vaak onderweg is en meer bedoeld om thuis te gebruiken.

Het grootste risico met zo’n harde schijf is dat je die ergens vergeet of dat hij gestolen wordt. Beveilig daarom je harde schijf met een wachtwoord en kies indien mogelijk voor een model met zogenaamde hardwareversleuteling. Er bestaan intussen al modellen, zoals de Samsung Portable SSD T7 Touch (119 - 364 euro), die met vingerafdrukherkenning werken.

Op zoek naar een goede harde schijf? Bekijk hier de beste harde schijven onder 120 euro.

