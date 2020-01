Zo kunnen slimme speakers helpen met jouw goede voornemens

Gezonder leven

Gewicht verliezen, vaker naar de sportschool of gezonder eten (of een combinatie daarvan) is elk jaar goede voornemen nummer 1. Met spraakcommando's of routines kunnen slimme speakers daarbij helpen. Denk aan een receptenboekje op de Google Nest Hub voor hulp bij gezondere maaltijden. Via de Hub kun je stapsgewijs het diner voorbereiden en krijg je hulp door middel van kookvideo's. Daarnaast kun je in het kader van sporten ook workout-routines aanmaken. Een slimme speaker kan bijvoorbeeld een playlist maken voor tijdens het sporten, timers instellen voor sets of sportvideo's aanzetten op jouw televisie. En daarmee bespaar je ook geld: een sportschool-abonnement is zo 2019.