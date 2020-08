Zo maak je snel en eenvoudig een digitaal fotoboek

Preview Dit is de opvolger van de bekendste noise cancelling-hoofdtele­foon

6 augustus De Sony WH-1000XM3 is op dit moment een van de bekendste en populairste noise cancelling-koptelefoons op de markt. Niet zonder reden: gebruikers en media, waaronder deze site, zijn zeer positief over het model, waarbij met name de goede ruisonderdrukking punten scoort. Na twee jaar heeft Sony eindelijk een opvolger klaar. Blijft deze WH-1000XM4 de concurrentie voor?