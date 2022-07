Zo verander je de lettertypes van je smartphone of pc

Op zoek naar een ander lettertype dan Georgia, Times New Roman, Arial of Verdana? Zo vind en gebruik je ze op een smartphone of pc.

Afwisseling in het gebruik van lettertypes is leuk en handig, al geldt dat natuurlijk niet voor iedereen. Het merendeel van de gebruikers van Word (of een andere tekstverwerker) kan prima uit de voeten met de Arials en Calibri’s van deze wereld. Toch zijn er tal van manieren om lettertypes te veranderen.

Microsoft legt op de eigen website uit hoe je kunt betalen voor allerlei nieuwe tekensets, maar geen nood: er zijn buiten hun site ook tal van gratis opties te vinden.

Gratis nieuwe lettertypes voor Word in Windows

Heel belangrijk: download alleen lettertypes van een betrouwbare website. Voorzichtigheid is geboden, want voor je het weet hengel je een virus binnen. Kijk daarom goed naar het bestandsformaat. In de regel komen de lettertypen in zipbestanden, die je kunt uitpakken om daarna een ttf- of otf-bestand te vinden. Zie je een .bat of .exe staan? Niet aanklikken en snel verwijderen.

Deze websites zijn betrouwbaar en bieden vele honderden lettertypes

www.dafont.com

www.fontspace.com

www.befonts.com

www.fontsquirrel.com

www.1001freefonts.com



Ga naar de ‘font manager’ op je Windows-bureaublad. Klik op ‘start’, gevolgd door ‘configuratiescherm’. Selecteer ‘lettertypes’, kies het gewenste lettertype dat je wilt toevoegen aan Microsoft Word en download het. Zodra het downloaden is voltooid, wordt het lettertype opgeslagen in de map op je Windows-bureaublad. Het bestand wordt dan opgeslagen in een ttf- of otf-formaat. Heb je een zipbestand, dan moet je die eerst uitpakken.

Sleep vervolgens de lettertype-map naar het lettertype-configuratiescherm. Zo voeg je het lettertype succesvol toe aan je systeem. Soms werkt het niet in een keer, dan moet je het handmatig installeren door het bestand te openen en op de knop Installeren te klikken.

Lettertypes wijzigen op Android-apparaten

Ook op Android-smartphones en tablets kun je lettertypes wijzigen. Dat wisselt per toestel, maar meestal vind je deze opties via de instellingen-app en dan in de submenu’s ‘beeldscherm’ of ‘toegankelijkheid’. Op vrijwel elk Samsung-apparaat kun je bijvoorbeeld het systeemlettertype wijzigen. Er zijn zelfs een paar alternatieve lettertypen voor-geïnstalleerd. Om ze te wijzigen, open je gewoon de instellingen-app, tik je op ‘beeldscherm’ en selecteer je ‘lettergrootte en -stijl’.

Lukt het niet via de instellingen van je Android-smartphone, dan kun je ook gebruikmaken van een zogenaamde Android-launcher. Besef wel: dit is feitelijk een andere, aangepaste gebruikersinterface voor je telefoon en dat moet je wel willen. Je kunt kiezen voor bijvoorbeeld Apex Launcher (gratis en betaalde versie), Action Launcher (gratis) of Smart Launcher 5 (gratis – en betaalde versie).

Lettertypes wijzigen op iPhone en iPad

Via de appwinkel van Apple kun je tal van fonts downloaden om je lettertype een beetje spannender te maken. Het is handig om een verzameling fonts in een keer te downloaden. Zo kun je bijvoorbeeld Fonts Art, Fonts, Font Diner of iFont proberen. Al deze apps hebben gratis en betaalde content.

Je kunt de ingebouwde fontmanager van je iPhone of iPad gebruiken onder ‘instellingen’ > ‘algemeen’ > ‘lettertypen’, waar je de geïnstalleerde fonts van Fonts Art, Fonts, Font Diner of iFont terugvindt, en eventueel alle andere fontapps die je eventueel hebt gedownload en gebruikt.

De meeste iOS- en iPadOS-apps ondersteunen dit soort lettertypen van andere fabrikanten nog altijd niet of zeer moeizaam, maar Pages, Numbers en Keynote van Apple werken wel goed met aangepaste lettertypen.

