Zo voorkom je dat hackers meekijken op de camera die je in huis hebt hangen

Eerder deze maand ontstond er een lek in de smarthomedienst van Eufy waardoor gebruikers mee konden kijken met de beveiligingscamera’s van anderen. Dat je met zo’n camera juist ogen in huis haalt die je niet hebt uitgenodigd, is natuurlijk niet waarvoor je het apparaat hebt opgehangen. Hoe voorkom je dat?

We spraken met cybersecurity-expert Tijs Hofmans van Tweakers en smarthome-deskundige David Beckershoff van WoonVeilig over wat je kan doen om je smarthome-apparatuur, inclusief je camera’s, veilig te houden, zelfs als je geen computergenie bent.

Verander de inloggegevens

Eén advies dat beide mannen erg belangrijk vinden: verander de standaard-inloggegevens van je apparaten naar iets dat je niet zomaar kan raden. ,,Dat moet je altijd als eerste doen”, stelt Beckershoff met klem. ,,Als een hacker het standaardwachtwoord weet, is zeker de helft van zijn werk al gedaan.” Vaak verplichten nieuwe apparaten gelukkig al dat het wachtwoord veranderd wordt.

Zet smarthome-apparaten met WiFi op je gastnetwerk

Dit afgeschermde wifi-signaal is bedoeld voor mensen die op bezoek komen, maar van wie je niet per se wil dat ze bijvoorbeeld je Chromecast of je slimme speaker met Spotify gaan bedienen. Deze bescherming werkt ook de andere kant op: mocht een slimme camera overgenomen worden door een hacker, dan kan hij nog niet zomaar op je laptop inbreken, omdat die op een ander stuk van je thuisnetwerk zit.

Hofmans noemt de truc erg handig, maar heeft nog wel een kanttekening: ,,Dit werkt alleen als de camera via de cloud toegankelijk is, maar dat is met deze apparaten meestal wel het geval.” Mocht het apparaat met een netwerkkabel aangesloten moeten worden, dan is die helaas niet zomaar even op deze manier af te schermen.

Goedkoop is duurkoop

,,Het is misschien verleidelijk om zo’n camera of een ander smarthome-apparaat bij de Action te halen voor een zacht prijsje, maar daar ga je uiteindelijk spijt van krijgen”, waarschuwt Hofmans. ,,De beveiliging tegen hackers is bij dat soort producten gewoon vaak slecht. Je ziet dat als beveiligingsgaten in smarthome-apparaten in het nieuws komen, het vaak van die camera’s van onbekende merken zijn.”

Beckershoff doet er nog een schepje bovenop: ,,Als je smarthome-spul een betaald abonnement heeft, kost dat weliswaar meer, maar dat geld kan weer naar de veiligheid gaan.” Ook kan je betere klantenservice en meer updates verwachten bij duurdere producten met eventuele abonnementskosten.

Check regelmatig voor updates

,,Nog eentje die heel simpel is, maar ontzettend belangrijk”, meent Beckershoff. Die updates bevatten soms nieuwe functies, wat altijd fijn is, maar dichten ook nieuw ontdekte beveiligingsgaten. Hij stelt voor dat je maandelijks even kort digitaal langs al je apparaten loopt en ze checkt voor updates. ,,Dat zou ideaal zijn.”

Vermijd apparaten die willen dat je modem- of router-instellingen aanpast

Sommige smarthome-apparaten willen dat je zogenaamde poorten in je thuisnetwerk openzet, of de ‘UPnP’-functie inschakelt voordat ze goed functioneren. ,,Nooit, nooit, nooit accepteren”; Beckershoff is er duidelijk over. ,,Zonder deze instellingen moeten smarthome-apparaten tegenwoordig ook gewoon kunnen werken, dus extra openingen creëren in de beveiliging van je thuisnetwerk, is alleen maar meer risico lopen. Tien à vijftien jaar geleden was dat misschien nog gangbaar, maar nu niet meer.” Overweeg ook om oudere apparaten die dit nodig hebben te vervangen, zegt hij.

Over UPnP is ook Hofmans sceptisch: ,,Voor de consument is het een goed idee om dit uit te schakelen.” Wel kan het gebeuren dat hierdoor bepaalde apparaten en programma’s in je huis niet meer goed werken, dus misschien kan je niet zonder.

Is een camera wel écht nodig?

De afsluitende tip van Hofmans: ,,Weeg ook af dat overal waar jij toezicht hebt met een camera, er altijd een risico bestaat dat er meegekeken wordt door een buitenstaander. Dus als je absoluut geen digitale pottenkijkers wilt, hang er dan geen camera.”

