Zoek je een goedkope laptop? Dit is de beste onder de 500 euro

Dit is een ingekorte versie van een langere vergelijking met meer budgettypes op Tweakers.

Wat heeft een degelijke laptop nodig? Volgens Tweakers in elk geval een Ryzen 3- of Core i3-processor, een full-hd-scherm met ips-paneel en uiteraard een ssd (solid state drive, een type harde schijf). Voor 500 euro kom je deze maand uit bij de Lenovo IdeaPad 3.

Behuizing oogt wat goedkoop

De IdeaPad 3 is Lenovo’s op één na goedkoopste laptoplijn. De behuizing is volledig van kunststof gemaakt, en dat voel je als je de laptop vasthebt. Het geheel geeft een wat goedkope indruk. Wel is er verlichting onder de toetsen te vinden, dat is iets wat je in deze prijsklasse nauwelijks tegenkomt.

Om randapparatuur aan te sluiten, zitten links en rechts op de behuizing USB-A-aansluitingen, maar daarvan is alleen de linker een snelle aansluiting die op 5Gbit/s werkt. De rechter werkt op USB 2.0-snelheid. Naast die poort zit een kaartlezer - tegenwoordig zeldzaam.

Links vind je een HDMI 1.4-aansluiting, waarmee je helaas geen 4K scherm op 60Hz kunt aansluiten. Daarnaast zit een USB-C-aansluiting, die op 5Gbit/s werkt. Deze is alleen bedoeld voor USB-apparaten.

Volledig scherm De Ideapad 3. © Tweakers

Deze laptop heeft de snelste chip van dit segment

Lenovo voorziet deze uitvoering van de IdeaPad 3 van een Ryzen 3 5300U-processor. Dat is in deze prijsklasse normaal de snelste chip die je kunt krijgen. Omdat grotere broertje IdeaPad 5 op dit moment goedkoop is, heeft die technisch gezien nog net een betere processor.

Verder is de laptop voorzien van een 14"-scherm met een resolutie van 1920x1080 pixels. Het scherm van de IdeaPad 3 is in zijn prijsklasse gewoon goed. De IdeaPad 5-laptops hebben een nog iets beter scherm, met een prima contrast. Wil je betere kleuren, dan zul je meer moeten uitgeven.

Wat accuduur betreft doet de IdeaPad 3 het verrassend goed. De laptop blijft meer dan negen uur draaien op één acculading. Je moet dan wel rustig aan doen, maar de concurrentie komt in de meeste gevallen op minder uit.

Een beter alternatief

Het moet wel gezegd worden: de IdeaPad 3 is een goede laptop, maar eigenlijk is de iets chiquere IdeaPad 5 nog beter. Die heeft een krachtigere Ryzen 5-processor en een mooiere aluminium behuizing. We verwachten echter dat die laptop niet lang voor minder dan 500 euro leverbaar zal zijn.

De IdeaPad 3 zal langer beschikbaar zijn voor deze prijs. De combinatie van een Ryzen 3 5300U-processor, 8GB geheugen, een 256GB-ssd, toetsenbordverlichting en een vingerafdrukscanner kom je niet vaak tegen voor minder dan 500 euro. Dat maakt deze dus nog altijd een goede koop.

