Zoek je een nieuwe hobby? Zo kun je beginnen met gamen

Door de lockdown brengen we onze tijd voorlopig nog vooral thuis door. Een goed moment dus om met een nieuwe hobby te beginnen. Misschien kijk je al langer met interesse naar de almaar groeiende game-industrie en wil je best eens een spelletje spelen. Maar waar moet je beginnen?

Waarschijnlijk ben je allang een keer begonnen met gamen. Bijna iedereen heeft weleens zijn telefoon gepakt om de tijd te verdrijven met Wordfeud, Angry Birds of Candy Crush. Ook dat zijn games, maar het is niet genoeg om een hele hobby mee te vullen.

Het goede nieuws is dat je met een smartphone of tablet een heel eind komt. Wie wat verder kijkt dan de populairste spellen, vindt ook op telefoons al de nodige diepgang. Om je hersenen te kraken begin je bijvoorbeeld bij het bekroonde Monument Valley, een puzzelspel waarin je door optische illusies manoeuvreert. Of probeer Mini Metro, waarin je onder tijdsdruk een zo efficiënt mogelijk metrostelsel bouwt.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Wil je zien hoe volwassen games in de laatste jaren zijn geworden, dan kun je met je telefoon nog steeds goed uit de voeten. Spellen die eerder op consoles allerlei prijzen wonnen, zijn later op bijvoorbeeld iOS uitgebracht. Denk aan het veelbekroonde Journey, een metafoor voor het leven, dat je door allerlei magische gebieden leidt. De game Gone Home werd geprezen om het verrassende verhaal over seksuele geaardheid, dat je ontdekt door voorwerpen en brieven in een verlaten huis op te pakken.

Er zijn nog veel meer spellen die vooral draaien om het vertellen van een verhaal, zoals Life is Strange. Hierin speel je een meisje met de kracht om de tijd terug te draaien om andere keuzes te maken, die grote gevolgen hebben voor haar leven. Voor dit soort spellen heb je geen snelle reflexen nodig, want je loopt rustig rond en kiest tijdens gesprekken wat je wilt zeggen. In deze categorie vallen ook games als The Walking Dead en Her Story.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Budget

Je hoeft geen dikke portemonnee te hebben om deze hobby te proberen. Apple biedt de abonnementsdienst Apple Arcade aan, waarmee je meer dan honderd spellen kan spelen voor een klein bedrag per maand. Onlangs zijn er tientallen nieuwe games toegevoegd, waaronder Fantasian, een rollenspel waarbij alle achtergronden bestaan uit echt gemaakte diorama’s.

Voor Android-gebruikers is er de vergelijkbare Google Play Pass. Er zitten wat minder essentiële titels bij dan bij Apple Arcade, maar spellen als boerderijsimulator Stardew Valley of de grappige zoekplaatjes van het Nederlandse spel Hidden Folks zijn voor nieuwe gamers ook een goed instappunt. Het handige van zo’n abonnement is dat je niet gelijk veel geld kwijt bent en je het net zo makkelijk weer opzegt als gamen toch niks voor jou blijkt te zijn.

Spelcomputers

Ben je toch overstag gegaan, dan is het kopen van een spelcomputer een logische volgende stap. De Nintendo Switch is het toegankelijkst voor nieuwe gamers. Deze spelcomputer kan je aan je tv aansluiten, maar ook gebruiken als draagbaar apparaat. Nintendo maakt veel kleurrijke spellen die nieuwe spelers genoeg uitleg bieden. Het beste voorbeeld is Animal Crossing: New Horizons, waarin je een gemeenschap opbouwt in een dorpje met allerlei dierlijke bewoners. In The Legend of Zelda: Breath of the Wild verken je een uitgestrekt landschap vol geheimen. Daarnaast zijn ook de Pokémon- en Mario-games een goed punt om te beginnen.

Wil je in het diepe springen, dan kun je een PlayStation 4 of Xbox One aanschaffen. Deze wat oudere consoles zijn tweedehands voor scherpe prijzen te vinden. Van beide spelcomputers zijn onlangs opvolgers verschenen, maar zeker voor nieuwe gamers is er nog geen reden om voor die dure apparaten te gaan. Er zijn nog weinig spellen uitgebracht die alleen op de nieuwste exemplaren zijn te spelen.

Netflix voor games

Beide spelcomputers hebben een eigen abonnementsdienst. Met Xbox Game Pass of PlayStation Now heb je gelijk een bibliotheek van ruim honderd games. Het zijn natuurlijk niet allemaal toppers, maar het voordeel van zo’n abonnement is dat je snel verschillende genres kunt proberen om te ontdekken wat je het beste ligt. Schietspellen, verhalende games, puzzels, rollenspellen: alles komt voorbij.

De beste tip is om een gamer binnen je kennissenkring te zoeken en samen op avontuur te gaan. Er zijn veel spellen die speciaal gemaakt zijn om samen te beleven. Onlangs verscheen bijvoorbeeld It Takes Two, een romantische komedie waarin je met zijn tweeën allerlei puzzels moet oplossen. Games als Overcooked! en Moving Out vragen je om samen te werken in een chaotische situatie, zoals een drukke keuken of een verhuiswagen. En een nieuwe hobby is toch altijd leuker in gezelschap.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Games kunnen ook nuttig zijn. Zo kan dit spel je helpen over een angst voor naalden heen te komen: