013 CIF, nieuw internationaal filmfestival bij Cinecitta

Yves de Boer waarnemend burgemees­ter in Haaren na bestuurs­cri­sis

20 februari HAAREN - VVD’er Yves de Boer is benoemd tot waarnemend burgemeester in Haaren. Die benoeming was nodig omdat de wethouders van Progressief'96 en CDA vorige week het vertrouwen in de zittende burgemeester Jeannette Zwijnenburg (VVD) hebben opgezegd.