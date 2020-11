013 mag open, maar blijft voorlopig dicht: ‘30 man en die mag je nog geen drankje aanbieden’

Zolang er maximaal dertig man welkom is per zaal, blijft 013 dicht. Volgens directeur Frens Frijns is het voor de poptempel met deze regels niet te doen. ,,We hebben het voordat we dicht moesten wel gedaan, maar op deze manier kunnen we niet het avondje uit bieden dat we graag zouden willen. Met dertig man in de zaal, zonder dat je wat mag drinken. Dan zijn er voor ons te veel minnen en te weinig plussen om open te gaan.”