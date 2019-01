1.008 bestuurders gecontroleerd bij alcoholcontrole in Gilze en Kaatsheuvel, negen lopen tegen de lamp

Agenten in opleiding controleerden op De Horst in Kaatsheuvel, de Nerhoven in Gilze en de Heistraat in Oosteind. Bij de grootschalige controle werd bij vijf mensen vastgesteld dat zij beschonken achter het stuur zaten. De hoogste meting was van een persoon die drie keer de maximale hoeveelheid alcohol in zijn bloed had.