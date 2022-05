1,2 miljoen Nederlanders maakten de bevrijding zelf mee, zoveel zijn dat er in jouw regio

Eerste klasse B 't Zand profiteert niet van puntver­lies concurren­tie, achter­stand op koploper blijft drie punten

Het is spannend in de eerste klasse B. 't Zand doet mee in de bovenste regionen en had vandaag goede zaken kunnen doen, want alle concurrenten die speelde verloren hun wedstrijd. Een uitgelezen kans, maar er stond een lastige uitwedstrijd tegen VUC op het programma. En dat die wedstrijd lastig was hebben de mannen van Johan Gabriëls geweten: het werd 3-1 voor de thuisploeg.

1 mei