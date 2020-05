'1,5 meter balkonbingo' in Tilburg zorgt voor gezelligheid op afstand

TILBURG - Het was weer even ouderwets gezellig voor bewoners op en rond het Steve Bikohof in Tilburg Zuid, die door het coronavirus al weken aan huis zijn gekluisterd. Om het gemis van de dagelijkse gezelligheid in het wijkcentrum te doorbreken, trakteerde ContourdeTwern de ouderen dinsdagmiddag op een 1,5 meter balkonbingo.

Vrolijk gekleurde ballonnen markeren de balkons en tuintjes waar ouderen driftig omgeroepen nummers op hun bingokaart wegstrepen. Niet iedereen doet mee, maar ook het kijken zorgt voor het nodige vermaak. Terwijl vanaf één balkon het felbegeerde 'Bingo' over het Steve Bikohof galmt, kijkt een nietsvermoedend passant lachend omhoog naar het geluksmoment en legt een andere deelnemer enigszins beteuterd haar kaart opzij. Het samenzijn op afstand brengt merkbaar weer leven in de brouwerij.

"Veel ouderen die ik sprak vervelen zich. Ze zitten alleen maar thuis en missen het wijkcentrum. Daarom wilden we in deze coronatijd iets voor ze doen, zodat ze het toch nog leuk hebben", zegt Debbie Sondag, sociaal werker bij ContourdeTwern. Het liefst had ze nog wat muzikale vrolijkheid toegevoegd, maar zag daar toch van af. "We kregen het advies om zo min mogelijk mensen op het plein samen te brengen, want het mag geen evenement zijn. Door een zanger zou het daar dus teveel op hebben geleken."

Niet zo druk als bij wijkcentrum

Gelukkig weten de bewoners het op hun eigen balkon gezellig te maken. Tuintafels zijn rijkelijk gevuld met koffie, fris en iets lekkers en bewoners nemen dankbaar hun gewonnen bingo prijzen in ontvangst. "Het is gezellig, maar niet zo druk als bij het wijkcentrum. We missen die gezelligheid en het uitje wel", laat een bewoonster weten.