10.000 bezoekers verwacht op eerste vakbeurs voor agrariërs in Hilvarenbeek

De landbouwvakdagen duren van woensdag tot en met vrijdag en vinden plaats op en rondom het erf van de familie Van Puijenbroek aan de Gorp 1. Het is voor het eerst dat de vakbeurs in Hilvarenbeek neerstrijkt. Voorheen vonden de Landbouwvakdagen voor Zuid-Nederland en België plaats in Liempde, toen nog onder de naam Melkvee- en Akkerbouwdagen. Het bedrijf CNO-Expo organiseert ook vakbeurzen voor agrariërs in Oost- en Noord-Nederland en op een aantal plaatsen in Duitsland.