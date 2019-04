10 maanden cel in voor binnendringen slapende vrouw in Polenpand Tilburg

De man pleegde de ontucht op het moment dat het 23-jarige slachtoffer in ‘sluimertoestand’ verkeerde. Dat is juridisch geen verkrachting, omdat geen sprake was van (bedreiging met) geweld. Maar er bestaat voor deze situatie een apart wetsartikel.

Gedronken

De man woonde destijds met andere Polen in een pand in Tilburg. Hij is inmiddels verhuisd naar Waalwijk. Op de avond van 3 maart vorig jaar had hij samen met enkele bewoners, onder wie het slachtoffer, gedronken. De vrouw ging als eerste naar bed. Haar vriend en de verdachte bleven nog even beneden.