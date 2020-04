100 geïsoleerde ouderen in Gilze en Rijen opgevrolijkt met bloemen: 'Aan iedereen wordt gedacht!’

VideoRIJEN - Niet alleen de zon straalde Goede Vrijdag uitbundig. Kleurrijke bloemen toverden vrijdag bij zo'n 150.000 ouderen in Nederlandse verzorgingshuizen een stralende lach op het gezicht. Zo ook bij 50 bewoners van woonzorgcentrum Vita in Rijen en 50 bewoners van Zorgcentrum Sint Franciscus in Gilze. Ze waren zichtbaar aangedaan door het hartverwarmend gebaar, een hart onder de riem in deze eenzame coronatijd.

"Het is grandioos dat er aan iedereen wordt gedacht", zegt Vita-bewoner Adrian Rijken (67), die nog geen zeven maanden geleden geheel onverwacht zijn man Lois verloor. De eenzame periode nu maakt het gemis alleen maar groter. De kleurrijke lenteruikers krijgen dan ook een prominente plaats op zijn kamer, waar hij een speciale gedachtenisplek heeft ingericht. "Ik ben geen bloemenman, maar Lois had dit gebaar heel mooi gevonden. Bij alleen al de gedachte zie ik zijn oogjes weer stralen", zegt Rijken, die er zelf ook zichtbaar van opfleurt. Nog steeds haalt hij iedere zaterdag een grote bos witte rozen voor zijn overleden man. "Als ik in het weekend geen bloemen voor hem had meegebracht, stuurde hij me altijd terug naar de winkel", zegt hij grinnikend.

Volledig scherm Jan van den Velden overhandigt Vita-bewoner Jan Leijten (96) een fleurige bos bloemen. © Zamire Willems

Feesten



Ook medebewoonster Annie Bink (87) kan haar geluk niet op als ze een bos bloemen krijgt aangereikt. "Ik had het al op teevee gezien. Ik vind het heerlijk om zo'n mooie bos te krijgen, het is alleen zo jammer voor de tuinders dat ze het nu zo zwaar hebben." Een week eerder vierde Bink haar verjaardag. Een surrealistisch feest waar een glazen tussenwand bij de ingang de Rijense dame scheidde van familie en vrienden, terwijl ze zelf alleen aan een tafel vol bloemen en cadeaus zat. "Dat was niet zo leuk. Maar als we elkaar weer mogen zien, gaan we feesten!"

Ali B



De nationale bloemenactie is een initiatief van rapper Ali B, die de seniorenbond Anbo en de sierteelt voor zich wist te winnen. Dat de verzorgingshuizen in Gilze en Rijen onderdeel zijn van deze zielroerende actie hebben ze geheel te danken aan Rijenaar Jan van den Velden (71). Sinds hij afgelopen mei Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ontmoette tijdens het (namens Post NL) ondertekenen van het convenant 'Eén tegen eenzaamheid', is zijn betrokkenheid bij ouderen-initiatieven in een sneltreinvaart geraakt. Samen met De Jonge en Ali B schoof hij afgelopen oktober aan bij het tv-programma Pauw. Sindsdien is er regelmatig onderling contact om, waar mogelijk, de handen ineen te slaan tegen eenzaamheid.

Volledig scherm Adrian Rijken (67) fleurt met het boeket de gedachtenisplek van zijn overleden man in zijn kamer op. © Zamire Willems

Kleurrijke vrolijkheid



Door het strikte 'gesloten deur'-beleid nu van verzorgingshuizen kan Van den Velden de boeketten slechts op gepaste afstand aan een handjevol ouderen overhandigen, waarna het zorgpersoneel de dankbare taak op zich neemt om de kleurrijke vrolijkheid binnen de huizen te verspreiden. "De glimlach op het gezicht van ouderen, hun blijheid op zo'n moment, doet me heel veel", zegt de Rijenaar, die zich inmiddels ruim 51 jaar dagelijks inzet als vrijwilliger. "Ik heb zoveel ellende gezien met wat eenzaamheid kan veroorzaken, dat ik iets wilde doen. Deze bloemenactie is zo'n klein iets, maar we weten de ouderen wel te bereiken!"