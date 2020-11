100 zeefdrukken van Hilvarenbekenaren van verschillende pluimage in 1 boek

Dré Netten kijkt je lachend aan en Annemarie Holthausen uit Biest-Houtakker ontroert je met haar blik. Jibbe Kerstens vertelt met zijn ogen alleen al zijn verhaal en de Diessense Chantal Heuvelmans treft je meteen in je hart. In zijn boek De 100 van Hilvarenbeek legt Bekenaar Koen Ketelaars precies honderd inwoners uit de gemeente Hilvarenbeek vast.

De hoofdmoot bestaat voor Ketelaars uit de paginagrote foto van elke persoon die hij met behulp van zeefdruk een betoverende uitstraling geeft. De beschrijving van de persoon op de bladzijde ernaast vult de beelden verder aan.

,,Ik kwam op het idee toen ik vorig jaar met mijn partner ergens zat te eten”, legt Ketelaars uit. In het dagelijkse leven heeft hij een eigen atelier voor illustratieve vormgeving, hij werkt met kinderen en is theatermaker. ,,Voor mij viel ineens alles op zijn plek: als ik zo'n idee over Hilvarenbeek uitrol, zou ik er alles van mezelf in kwijt kunnen."

Een longlist van 250 personen

De eerste maanden dubde hij over zijn aanpak en dan vooral: welke personen kon hij hiervoor vragen? Hij besloot via een weekblad en sociale media een oproep te doen aan de inwoners uit de hele gemeente Hilvarenbeek. ,,Ik kreeg al meteen tal van namen binnen," kijkt Ketelaars terug. ,,Van bekenden, maar ook in de winkel waar onbekenden me aanspraken: 'die en die moet je zeker niet vergeten'. Binnen de kortste keren had ik een longlist van zo'n 250 personen. Daarna hoefde ik alleen nog maar weg te strepen."

Hij wilde op zijn lijst graag mensen van diverse pluimage. Mensen die politiek betrokken zijn of sportieve mensen, maar ook de vrijwilliger bij de Clossenborch of iemand die al enkele jaren strijdt tegen een ongeneeslijke ziekte. Zelfs een voormalig columniste van het Brabants Dagblad ontbrak niet op zijn lijstje (Annemarie Holthausen, red.). In januari van dit jaar kreeg Ketelaars' project meer en meer vorm. Maar toen corona de kop opstak dreigde het een lange termijn-project te worden.

,,Gelukkig kon ik in juni de draad weer oppikken en er verder mee aan de slag gaan. Ik wilde de personen niet alleen vastleggen op de plaat, ik wilde er ook in uitdrukken wie ze zijn of waar ze voor staan. Voor de interviews heb ik hulp gezocht in mijn eigen kring, waardoor alles nog dit jaar gereed kon komen."

Geen nummers, gewoon het hele boek doorkijken

Bladerend in het kleurrijke boek valt het op dat de bladzijden niet genummerd zijn. ,,Ik wil dat iedereen het hele boek doorbladert," legt hij uit. ,,Dan gaan ze niet meteen naar de pagina waar ze zelf staan om het daarna in de kast te zetten."

Het resultaat mag er zijn: een boek van 29 bij 29 centimeter, in kleur gedrukt en met hardcover. Met tweehonderd bladzijden en een grote veelzijdigheid in de portretten, is het een boek dat je pakt en pas weer weglegt wanneer je weet wie er allemaal voor de lens van Ketelaars verschenen is. Koen Ketelaars zorgde zelf voor de financiering van het project, hij hoopt er met de verkoop van de boeken weer uit te springen.

De presentatie van De 100 van Hilvarenbeek is op zondag 29 november vanuit Elckerlyc en is via een livestream te volgen (via zijn website koenk.nl of op sociale media). Het boek is voor 39,95 euro te koop bij boekhandel Swaanen in Hilvarenbeek en via de website van Koen Ketelaars, koenk.nl.