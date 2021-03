12.000 euro opgehaald voor familie die ternauwernood ontsnapte na woningbrand Haaren

Vlashof­school in Ber­kel-En­schot tegen de vlakte, alleen de herinnerin­gen blijven

28 februari BERKEL-ENSCHOT - Met de sloop van de voormalige Vlashofschool aan de Durendaelweg in Berkel-Enschot verdwijnt er voor vele honderden leerlingen een tastbaar bewijs aan hun basisschooltijd. Jan van Esch (71) was de laatste schooldirecteur die er de deur achter zich dicht trok. Dat is inmiddels al 25 jaar geleden. Daarna deed het gebouw nog dienst als kinderdagverblijf. Nu de sloop van het pand in volle gang is, worden er steeds vaker oude verhalen gedeeld met de schooldirecteur.