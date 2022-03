125 jaar gedeelde passie voor bloemen en planten ‘Bij de oprichting was de coloradokever óók al een probleem’

TILBURG - De afdeling van Groei & Bloei in Tilburg is al 125 jaar een gezelschap met groene vingers. De leden van de vereniging voor specialisten én hobbyisten vinden elkaar in de gedeelde passie voor groen in alle soorten en maten. En de problemen bij tuinieren? Die zijn al decennialang ongeveer hetzelfde.

,,Flink scheppen Kitty”, wordt voorzitter Kitty Kolen (67) aangemoedigd als ze met enkele andere leden naast het T-huis in het Spoorpark ter ere van het 125-jarig jubileum van de vereniging een Chinese Kornoelje van voldoende aarde rond de wortels voorziet. ,,Makkie”, antwoordt Kolen. ,,Ik heb deze week nog twintig kuub compost uitgereden.” Naast de voorzitter wordt opgemerkt dat de kornoelje die de vereniging aanbiedt ‘mooi vol met knoppen staat’.

Het moge duidelijk zijn: dit is een gezelschap met groene vingers. Hoe kan het ook anders, bij een vereniging die Groei & Bloei heet en in 1897 werd opgericht als de Koninklijke Maatschappij voor Tuinbouw en Plantenkunde, met als doelstelling ‘het bevorderen van de deskundigheid van de leden op het gebied van plant- en tuinbouwkunde.’

Passie

,,Dat is nu eigenlijk nog steeds zo”, zegt Kolen. ,,Voor mensen die interesse hebben in groen en tuinieren en daar plezier aan beleven. We hebben een combinatie van liefhebbers en mensen uit het vak.”

Zoals Arianne Verhoeven (62) uit Tilburg, die 26 jaar geleden lid werd en via Groei & Bloei een cursus tuinontwerp volgde, vervolgens een opleiding tot tuinontwerper ging doen en dat nu al twintig jaar professioneel doet. ,,Een uit de hand gelopen hobby”, zegt Verhoeven. ,,Ik ontmoet bij Groei & Bloei mensen met dezelfde passie en we hebben een hartstikke breed activiteitenprogramma met uitstapjes.”

De vereniging organiseert ook een cursus bloemschikken, waar Marian den Otter (75) al jaren aan deelneemt. ,,We zijn met een vaste club, leren verschillende technieken en krijgen informatie over planten en bloemen die we kunnen gebruiken. We maken van alles. Schalen, vazen, winterstukken.”

,,Het stimuleert om een hobby uit te bouwen met kennis die je als amateur niet hebt”, vindt Den Otter, die al dertig jaar lid is. ,,Je begint ergens aan in de tuin of met bloemen en wilt meer te weten komen over hoe het werkt, zo is het bij mij begonnen. In de tijd dat ik lid werd was er nog geen internet en daarom heb ik een abonnement op het tijdschrift van Groei & Bloei genomen.”

Zeepoplossing

Via een abonnement op het tijdschrift, wat in de regio Tilburg op tweehonderd adressen bezorgd wordt, word je automatisch lid van de vereniging. Die organiseert lezingen, excursies en andere uitstapjes. In het jubileumjaar wordt afgereisd naar de Floriade in Almere en het Arboretum in Kalmthout.

,,Ook willen we meer samenwerking zoeken met andere groene groepen in regio, rond actuele onderwerpen als biodiversiteit en duurzaamheid”, zegt Kolen. ,,Het gaat mij er niet om dat mensen per se lid van Groei & Bloei worden, maar wel dat ze bezig zijn met tuinieren en natuur”, zegt Kolen, die toen ze de afgelopen tijd het archief in dook om een beter beeld te krijgen van de historie, naast de notulen van de oprichtingsvergadering opvallend veel problemen en oplossingen tegen kwam waar hedendaagse tuinfanaten ook nu nog tegenaan lopen. ,,Destijds waren er al lezingen over de coloradokever, die wil je nu nog steeds niet tussen je aardappels hebben. En het gaat over de bestrijding van luizen met een zeepoplossing”, geeft ze als voorbeeld. ,,Dat werkt in 2022 nog steeds.”