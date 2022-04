14-jarige blokfluitiste Fee wint Young Classical Talent Award: ‘Weinig mensen beseffen hoe moeilijk dit is’

‘Ze hebben op me gejaagd’, vindt Joey die met drank en cannabis in zijn bloed achter het stuur zit

TILBURG/BREDA - ’Te zelfverzekerd, waterige en wijd opengesperde ogen en een stortvloed aan woorden’, somt de politie op waarom ze de 32-jarige Joey van der S. lieten blazen bij een verkeerscontrole in Tilburg. ,,In mijn ogen hebben ze op mij gejaagd. Ik vind dat onterecht ja. Ze hebben het spelletje niet eerlijk gespeeld", verdedigt Van der S. zich tegenover de politierechter in Breda omdat hij is betrapt met te veel alcohol en cannabis in zijn bloed.

12 april