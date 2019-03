15-jarig meisje aangerand op Reeshofdijk in Tilburg, verdachte (19) snel gepakt

video Vlammenzee verwoest zes auto's in Tilburg: politie gaat uit van brandstich­ting

9:13 TILBURG - Een grote vlammenzee heeft in de nacht van zaterdag op zondag meerdere auto’s verwoest in Tilburg. De voertuigen stonden geparkeerd bij een flatgebouw aan de Hoffmannlaan in Tilburg Noord. De politie meldt op Twitter dat zij op dit moment uitgaat van brandstichting.