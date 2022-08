18-jarige bijrijder uit Rotterdam raakt zwaargewond bij ernstig auto-ongeval op Ringbaan-Noord in Tilburg

met video + updateTILBURG - Een 18-jarige man uit Rotterdam is vrijdagochtend zwaargewond geraakt bij een ernstig ongeluk op de Oude Lind bij de Ringbaan-Noord in Tilburg. Hij zat als bijrijder in de auto. De bestuurder, een 20-jarige man uit Tilburg, is met onbekende verwondingen nagekeken in het ziekenhuis. De ravage is groot.