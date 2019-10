18-jarige Tilburger door jongeren beroofd van fiets

Prijs Arno Schuitema­ker voor meest indrukwek­ken­de dansvoor­stel­ling, choreo­graaf opgeleid in Tilburg

13:28 MAASTRICHT/TILBURG - Bij de Nederlandse Dansdagen in Maastricht is ‘The Way You Sound Tonight’ van Arno Schuitemaker uitgeroepen tot meest indrukwekkende dansvoorstelling. De choreograaf, die is opgeleid op de Danscademie in Tilburg, kreeg een Zwaan.